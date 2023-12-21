21 декабря на «Мендисоросса» пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором «Алавес» встретится с «Реал» (Мадрид). Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Алавес

Команда смогла вернуться в Ла Лигу с ходу, проведя в Сегунде минимум, 1, прошлый сезон. Правда, уничтожители бобов были там только четвертыми, после чего крайне тяжело и драматично проходили стыковые поединки. Такие новички в элите всегда по умолчанию зачисляются в число аутсайдеров. На таком фоне подопечные Луиса Гарсии даже превосходят ожидания. Они держат темп, набирая в среднем по очку за поединок. Выиграв пару первых домашних поединков, потом клуб взял только 3 ничьи при четырех поражениях. Но с ноября пошел подъем, правда, опять же с акцентом на своем поле - там обыграли Альмерию и Гранаду, тогда как на выезде были только 0-0 с Мальоркой. Впрочем, потом была Жирона, которая забила дважды уже в 1-м тайме.

Реал (Мадрид)

Клуб ставил на этот сезон задачей борьбу за титулы в главных турнирах, Лиге чемпионов и Примере. В первом вышло отлично: пусть и в достаточно простой группе, но Беллингхэм и компания смогли в очередной раз выдать стопроцентный результат, выдав 6 побед. На внутренней арене у подопечных Карло Анчелотти не все получается. Галактикос проиграли дерби Атлетико, были и ничьи - с Севильей, Райо Вальекано, Бетисом. Несмотря это, получается обходить главных конкурентов во главе с Барселоной (с выигранным в волевом стиле Эль Класико в Каталонии). И только невероятный темп Жироны не позволяет единолично лидировать. Мешают и травмы: разгром 4-1 Вильярреала был омрачен тем, что кресты порвал Алаба. Отметим, что в воротах был Лунин, а Кепа остался на скамейке запасных.

Статистика личных встреч

Алавес выигрывал и в 2018-м, и в 2020-м году. Но это исключение, а львиную часть поединков заканчиваются, конечно же, победами Реала.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу Реала. Но хозяева вряд ли забьют, да и гости больше уже будут думать о праздниках. Ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,62).