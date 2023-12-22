АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом

21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Алавес» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес после передачи Тони Крооса.

После завершения встречи наставник «сливочных» Карло Анчелотти ответил на вопрос, считает ли он «Жирону» главным конкурентом «Жирону»:

«Главный конкурент – Жирона? Они сегодня показали свой уровень в игре с Бетисом, мы смотрели игру. Я уверен, что они будут бороться до конца, как Атлетико, Барселона и Атлетик.

Игра с «Алавесом» была сложной, 10 игроков... Весь мир думал, что мы потеряем очки», – заявил Анчелотти.

Благодаря этой победе «Реал» завершил 2023 год на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. У королевского клуба 45 очков после 18 туров. Столько же и у «Жироны», которая ранее сыграла вничью с «Бетисом», но по личной встрече (3:0) 1-е место пока что именно у подопечных Карло Анчелотти.