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Испания
22 декабря 2023, 01:07 |
648
0

АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом

21 декабря «Реал» вырвал победу у «Алавеса» на 90+2-й минуте и возглавил Ла Лигу

22 декабря 2023, 01:07 |
648
0
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Алавес» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес после передачи Тони Крооса.

После завершения встречи наставник «сливочных» Карло Анчелотти ответил на вопрос, считает ли он «Жирону» главным конкурентом «Жирону»:

«Главный конкурент – Жирона? Они сегодня показали свой уровень в игре с Бетисом, мы смотрели игру. Я уверен, что они будут бороться до конца, как Атлетико, Барселона и Атлетик.

Игра с «Алавесом» была сложной, 10 игроков... Весь мир думал, что мы потеряем очки», – заявил Анчелотти.

Благодаря этой победе «Реал» завершил 2023 год на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. У королевского клуба 45 очков после 18 туров. Столько же и у «Жироны», которая ранее сыграла вничью с «Бетисом», но по личной встрече (3:0) 1-е место пока что именно у подопечных Карло Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Жирона Алавес Алавес - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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