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Чемпионат Испании
Алавес
21.12.2023 22:30 – 14 0 : 0
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 декабря 2023, 22:30 | Обновлено 21 декабря 2023, 22:42
1634
3

Алавес – Реал Мадрид. Лунин – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 декабря в 22:30 поединок 18-го тура испанской Ла Лиги

21 декабря 2023, 22:30 | Обновлено 21 декабря 2023, 22:42
1634
3
Алавес – Реал Мадрид. Лунин – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В четверг, 21 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу мадридцы имеют в своем активе 42 очка, а «Алавес» набрал 16 баллов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Алавес Реал Мадрид Алавес - Реал смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Віктор Коробка
3:5 ))) Щоб і Кепа напропускав, і ставка зайшла.)))
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zhyr
2:1
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0
Remark
1:2
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