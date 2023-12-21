Алавес – Реал Мадрид. Лунин – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 21 декабря, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Алавес» и мадридский «Реал». Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса».

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Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу мадридцы имеют в своем активе 42 очка, а «Алавес» набрал 16 баллов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Алавес – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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