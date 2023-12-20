Ливерпуль легко разобрался с Вест Хэмом. Все полуфиналисты Кубка лиги
Без шансов для Вест Хэма
Состоялся последний четвертьфинал Кубка английской лиги. Ливерпуль на своем поле контролировал игру и спокойно разобрался с Вест Хэмом 5:1.
Команда Юргена Клопа стала последним полуфиналистом турнира, присоединившись к «Челси», «Мидлсбро» и «Фулхэму». Пары 1/2 финала определит жеребьевка.
Кубок английской лиги, четвертьфинал
Ливерпуль – Вест Хэм 5:1
Голы: Собослай, 28, Джонс, 56, 84, Гакпо, 71, Салах, 82 - Боуэн, 77
Ливерпуль: Келлехер, Гомес, Кванса, ван Дейк (Конате, 60), Цимикас (Брэдли, 60), Собослай (Салах, 60), Эндо (Александер-Арнольд, 60), Джонс, Эллиотт, Нуньес, Гакпо (Диас, 78)
Вест Хэм: Ареола, Цоуфал (Керер, 73), Мавропанос, Огбонна, Джонсон, Альварес (Ингз, 81), Соучек, Кудус (Уорд-Праус, 73), Форналс, Бенрама (Пакета, 57), Боуэн
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