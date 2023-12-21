Ливерпуль – Вест Хэм – 5:1. Полуфинал для Клоппа. Видео голов и обзор матча
Определился последний полуфиналист Кубка английской лиги
Ранее выход в полуфинал Кубка английской лиги оформили «Челси», «Мидлсбро» и «Фулхэм», к ним должны были присоединиться ливерпульская или лондонская команды.
Однако интриги в матче не вышло, он прошел под контролем подопечных Клоппа и завершился разгромом «молотков» со счетом 5:1. Дубль сделал Джонс, по голу забили Собослаи, Гакпо и Салах. За «Вест Хэм» отличился Бовен.
Кубок Английской лиги. 1/4 финала
Ливерпуль – Вест Хэм 5:1
Голы: Собослаи, 28, Джонс, 56, 84, Гакпо, 71, Салах, 82 – Боуэн, 77
Ливерпуль: Келлехер, Гомес, Кванса, ван Дейк (Конате, 60), Цимикас (Брэдли, 60), Собослай (Салах, 60), Эндо (Александер-Арнольд, 60), Джонс, Эллиотт, Нуньес, Гакпо (Диас, 78)
События матча
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