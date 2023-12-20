20 декабря на «Энфилде» пройдет матч четвертьфинала Кубка Лиги Англии, в котором, в котором «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда при Клоппе периодически выдает неудачные сезоны (хотя, сравнивая с тем же Челси, понимаешь, как все относительно). Но Юрген и его работодатели при этом стабильно демонстрировали умение учиться на выявленных ошибках и эффективно исправлять их. Вот и на этот раз красные, хотя летом подписали далеко не всех, кого хотели, более того, потеряли, среди прочих, и капитана, Хендерсона, смогли заметно прибавить. Причем во всех турнирах. Ожидаемо легко англичане преодолели групповой этап Лиги Европы, не вспотев и активно используя дублеров. Более того, мерсисайдцы в декабре возглавили турнирную таблицу АПЛ. Но Манчестер Юнайтед уперся и выстоял на 0:0, утянув соперника на 2-е место. Казалось бы, немец в такой ситуации мог бы привычно сплавить Кубок Лиги, который не раз критиковал и предлагал отменить. Но вместо этого там клуб уже прошел и Лестер, и Борнмут.

Вест Хэм

Клуб проводит хороший сезон. Как победитель прошлого розыгрыша Лиги конференций (что подсластило неудачный в целом 2022/2023), англичане отправились сразу в групповой этап Лиги Европы, где удалось без проблем, досрочно выйти в плей-офф. Кроме того, удается держаться в комфортной зоне АПЛ. Там, не так много забивая, молотобойцы имели положительное соотношение забитых и пропущенных мячей. Хотя и допускали осечки во главе с недавними 0:5 с Фулхэмом. Впрочем, за это реабилитировались, разгромив 3:0 Вулверхэмптон. Несмотря на всю эту нагрузку, подопечные Дэвида Мойеса в Кубке Лиги после прохода скромного Линкольн Сити удалось уверенно выбить и сильного соседа - Арсенал.

Статистика личных встреч

В последний раз Вест Хэм выигрывал в конце позапрошлого года. Но потом уже четырежды кряду сильнее оказывался Ливерпуль.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают мерсисайдцев как явного фаворита. Но их мотивация под вопросом, как и у гостей. Так что ставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,77).