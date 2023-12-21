Неожиданное заявление. Клопп раскритиковал болельщиков Ливерпуля

«Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги обыграл «Вест Хэм» 5:1, а наставнику Юргену Клоппу не понравилась пассивность болельщиков на трибунах.

Тренер неожиданно раскритиковал фанов.

«Ребята играли невероятно, но я не слишком доволен атмосферой на трибунах. Я спрашиваю людей: что вам нужно? Мы доминировали на невероятном уровне, создали огромное количество моментов, и если бы я был на трибунах, то весь матч провел бы на ногах. Не знаю, возможно, это матч с МЮ был таким плохим и мы должны извиниться, что не раздавили их?».

«У нас дальше матч с «Арсеналом», и нам нужен наш Анфилд», — сказал Клопп.