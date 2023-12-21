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  4. Неожиданное заявление. Клопп раскритиковал болельщиков Ливерпуля
Англия
21 декабря 2023, 19:28 |
758
0

Неожиданное заявление. Клопп раскритиковал болельщиков Ливерпуля

Тренер недоволен атмосферой на трибунах

21 декабря 2023, 19:28 |
758
0
Неожиданное заявление. Клопп раскритиковал болельщиков Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

«Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги обыграл «Вест Хэм» 5:1, а наставнику Юргену Клоппу не понравилась пассивность болельщиков на трибунах.

Тренер неожиданно раскритиковал фанов.

«Ребята играли невероятно, но я не слишком доволен атмосферой на трибунах. Я спрашиваю людей: что вам нужно? Мы доминировали на невероятном уровне, создали огромное количество моментов, и если бы я был на трибунах, то весь матч провел бы на ногах. Не знаю, возможно, это матч с МЮ был таким плохим и мы должны извиниться, что не раздавили их?».

«У нас дальше матч с «Арсеналом», и нам нужен наш Анфилд», — сказал Клопп.

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Ливерпуль Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу
Источник The Athletic
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