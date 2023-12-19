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Кубок английской лиги
Ливерпуль
20.12.2023 22:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 декабря 2023, 16:26 |
37
0

Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч 1/4 финала Кубка английской лиги

19 декабря 2023, 16:26 |
37
0
Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Вест Хэм

В среду, 20 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Вест Хэм». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Ливерпуль Ливерпуль - Вест Хэм Вест Хэм Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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