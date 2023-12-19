В среду, 20 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Вест Хэм». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция