Кубок английской лиги
Англия19 декабря 2023, 16:26 |
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Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч 1/4 финала Кубка английской лиги
19 декабря 2023, 16:26 |
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В среду, 20 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Вест Хэм». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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