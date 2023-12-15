КОВАЛЬ: «Мы услышали от болельщиков: мужики. Это очень важно сейчас»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал заключительный матч 2023 года, в котором его команда победила исландский «Брейдаблик» (4:0) в Лиге конференций.

«Несмотря на счет, игра, как мы и думали, была непростой. Соперник легче работал с мячом. «Брейдаблик» – техническая команда, быстрая. Задача была забить быстрый гол, разыграться. Команда услышала меня.

Частые переезды, нагрузки в играх сказались. Но я рад, что те, кто играл в составе, и те, кто вышел на замену, – сумели прекрасно сыграть против мяча и заработать итоговый результат. Это сегодня самое важное для коллектива, для «Зари».

Увидели и услышали наших болельщиков. Услышали слово «мужики». Это для нас дорого стоит и самое важное сейчас».