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Заря
14.12.2023 22:00 – FT 4 : 0
Брейдаблик
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Лига конференций
15 декабря 2023, 01:30 | Обновлено 15 декабря 2023, 01:37
91
0

КОВАЛЬ: «Мы услышали от болельщиков: мужики. Это очень важно сейчас»

Главный тренер луганской «Зари» прокомментировал последний матч 2023 года

15 декабря 2023, 01:30 | Обновлено 15 декабря 2023, 01:37
91
0
КОВАЛЬ: «Мы услышали от болельщиков: мужики. Это очень важно сейчас»
ФК Заря Луганск. Юрий Коваль

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал заключительный матч 2023 года, в котором его команда победила исландский «Брейдаблик» (4:0) в Лиге конференций.

«Несмотря на счет, игра, как мы и думали, была непростой. Соперник легче работал с мячом. «Брейдаблик» – техническая команда, быстрая. Задача была забить быстрый гол, разыграться. Команда услышала меня.

Частые переезды, нагрузки в играх сказались. Но я рад, что те, кто играл в составе, и те, кто вышел на замену, – сумели прекрасно сыграть против мяча и заработать итоговый результат. Это сегодня самое важное для коллектива, для «Зари».

Увидели и услышали наших болельщиков. Услышали слово «мужики». Это для нас дорого стоит и самое важное сейчас».

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Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Заря - Брейдаблик Юрий Коваль пресс-конференция
Источник ФК Заря Луганск
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