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Лига конференций
Заря
14.12.2023 22:00 – 55 3 : 0
Брейдаблик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
14 декабря 2023, 23:01 | Обновлено 14 декабря 2023, 23:14
534
0

Заря – Брейдаблик. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги конференций

14 декабря 2023, 23:01 | Обновлено 14 декабря 2023, 23:14
534
0
Заря – Брейдаблик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 декабря в матче 6-го тура Лиги конференций луганская «Заря» встречается с исландским «Брейдабликом». Команды играют в Люблине на стадионе «Арена Люблин».

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Заря занимает третье место в группе B с 4 очками, а Брейдаблик зачетных баллов не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Зари и Брейдаблика

Заря – Брейдаблик. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Эдуардо Герреро, 2 мин.

ГОЛ! 2:0. Дамир Муминович, 11 мин (автогол)

ГОЛ! 3:0. Петар Мичин, 19 мин.

События матча

19’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
11’
ГОЛ ! Автогол забил Дамир Мминович (Брейдаблик).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
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Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Заря - Брейдаблик видео голов и обзор Петар Мичин Эдуардо Герреро автогол
Источник Sport.ua
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