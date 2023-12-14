С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом

Донецкий «Шахтер» накануне завершил свои выступления в нынешней кампании Лиги чемпионов УЕФА с последующим переходом в Лигу Европы, тогда как у луганской «Зари» подобной возможности не было. «Мужики» по ходу международных противостояний успели сменить аж трех тренеров, поэтому никакой стабильности от них нельзя было ожидать, а там, где нет стабильности, не будет и надлежащих результатов.

Вот и дошли мы до того, что матч шестого тура Лиги конференций УЕФА для подопечных теперь уже Юрия Коваля против исландского «Брейдаблика» на номинально домашнем поле в Люблине был заключительным для Украины в этом турнире. В памяти еще всплывали воспоминания об успехе луганчан на поле соперников (1:0), но они казались уже настолько далекими, что приходилось все начинать с чистого листа.

И довольно успешными эти попытки «Зари» были уже с самого начала игры. О том, что соперники были без игровой практики уже длительное время из-за завершения внутреннего первенства, было известно заранее. Но все равно никто не мог ожидать, что защита «Брейдаблика» будет едва ли не самостоятельно привозить мячи в собственные ворота. Хотя, почему «едва», если после результативного выстрела Герреро отметился автоголом центральный защитник Муминович?

С таким началом дуэли далеко не уйдешь, поэтому исландцы не успели забить тревогу, как пропустили в третий раз от Мичина, и перед нами встал логичный вопрос – когда «Заря» планирует останавливаться? Как оказалось, ответ на него был слишком прост – здесь и сейчас. Украинская команда не продемонстрировала жажды разгрома оппонентов уже в первом тайме.

Кстати, наверное, делала это команда Коваля зря, потому что с теми моментами, которые имели у ворот Сапутина футболисты «Брейдаблика», любая другая команда более-менее высокого уровня мастерства могла и не заметить этого преимущества в три мяча в пользу «Зари». Но обошлось лишь испугом для нашего вратаря и защитников, хотя с этими ошибками в опасных зонах все же надо было что-то делать.

После перерыва хозяева начали играть более взвешенно, а может это и соперники уже немного устали и разуверились даже в возможности забить хотя бы один гол – мы не стали разбираться. Игра проходила довольно раскованно и ни одна из команд не демонстрировала какого-то ярко заметного рисунка.

Так продолжалось до того момента, когда гости просто не устали и не пропустили очередную быструю атаку на собственные ворота. Горбач отметился голом на 76 минуте, который закрепил историческую рекордную победу «Зари» и хоть немного улучшил настроение ее игроков и болельщиков перед зимним отдыхом. На турнирную таблицу эта игра никакого влияния не имела бы ни при каких обстоятельствах, поэтому украинская команда с семью зачетными баллами финишировала третьей.

Лига конференций. Группа В.

«Заря» – «Брейдаблик» – 4:0

Голы: Герреро (2), Муминович (11, автогол), Мичин (19), Горбач (76)

Предупреждения: Маргейрссон (65), Кристинссон (74), Муминович (77) – Боль (7), Батагов (17), Антюх (52), Чурко (65), Жордан (84)

«Заря»: Сапутин (Жилкин, 91), Снурницын, Жордан, Батагов, Боль (Алефиренко, 82), Горбач, Чурко, Мишнев (Азиангбе, 68), Мичин (Нагнойный, 68), Антюх (Бугай, 82), Герреро

«Брейдаблик»: А. Эйнарссон, Ингварссон, Маргейрссон, Муминович, Йеоман (Кристинссон, 46), Лудвикссон (Сигурьонссон, 87), Сигурдарсон (Адальстейнссон, 82), Гюнлейнгссон, Стейндорссон, Стейндорссон, Стейндорссон. Хлинссон, 82)

Арбитр: Томаш Клима (Чехия)

Стадион «Арена Люблин» (Люблин, Польша)

ЗАРЯ – БРЕЙДАБЛИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА