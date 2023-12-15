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  4. Заря – Брейдаблик – 4:0. Хлопнули дверьми. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Заря
14.12.2023 22:00 – FT 4 : 0
Брейдаблик
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Лига конференций
15 декабря 2023, 00:35 | Обновлено 15 декабря 2023, 01:37
1413
5

Заря – Брейдаблик – 4:0. Хлопнули дверьми. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги конференций

15 декабря 2023, 00:35 | Обновлено 15 декабря 2023, 01:37
1413
5
Заря – Брейдаблик – 4:0. Хлопнули дверьми. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 декабря в матче 6-го тура Лиги конференций луганская «Заря» встречается с исландским «Брейдабликом». Команды играют в Люблине на стадионе «Арена Люблин».

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Заря занимает третье место в группе B с 4 очками, а Брейдаблик зачетных баллов не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Зари и Брейдаблика

Заря – Брейдаблик – 4:0. Хлопнули дверьми. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Эдуардо Герреро, 2 мин.

ГОЛ! 2:0. Дамир Муминович, 11 мин (автогол)

ГОЛ! 3:0. Петар Мичин, 19 мин.

ГОЛ! 4:0. Игорь Горбач, 76 мин.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Горбач (Заря).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
11’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дамир Муминович (Брейдаблик).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
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Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Заря - Брейдаблик видео голов и обзор Петар Мичин Эдуардо Герреро автогол Игорь Горбач
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Swed
У Генка - 9, Норшелланда - 10 и они тоже хлопнули дверью))))
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+1
Romko
Розгром клубу з Ісландії рівня Ниви Тернопіль, назву якого я ніколи раніше не чув? Привід для радості так собі. Перед груповим етапом мав надію, що хоча би з Маккабі впораються... Принаймні набрали якісь бали для ФФУ – єдиний позитив.
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-3
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u6464u
як кажуть не смішіть мої тапочки , де вони грюкнули як з Маккабі грали , чи як з ісландцями в яких уже як два місяця чемпіонат закінчився , позорисько  гейлерівське .
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-3
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