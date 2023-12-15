Заря – Брейдаблик – 4:0. Хлопнули дверьми. Видео голов и обзор матча
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Вечером 14 декабря в матче 6-го тура Лиги конференций луганская «Заря» встречается с исландским «Брейдабликом». Команды играют в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
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Заря занимает третье место в группе B с 4 очками, а Брейдаблик зачетных баллов не набирал. Оба клуба потеряли шансы на выход из группы.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Зари и Брейдаблика
Заря – Брейдаблик – 4:0. Хлопнули дверьми. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Эдуардо Герреро, 2 мин.
ГОЛ! 2:0. Дамир Муминович, 11 мин (автогол)
ГОЛ! 3:0. Петар Мичин, 19 мин.
ГОЛ! 4:0. Игорь Горбач, 76 мин.
События матча
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