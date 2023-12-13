В четверг, 14 декабря, в Люблине на стадионе «Арена Люблин» состоится матч шестого тура Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и исландский «Брейдаблик». Стартовый свисток чешского рефери Томаша Климы из Прерова прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Заря



Первая часть кампании для луганской «Зари» вышла провальной, о чем уже можно говорить открыто и без любых украшательств, потому что все и так все видели. Команда, на фоне успешного сезона во главе с ван Леувеном, просто развалилась под руководством Ненада Лалатовича, после чего любые меры по реанимации оказались безрезультатными. Юрий Коваль сейчас выступает просто в роли очередной жертвы неудачных менеджерских решений внутри клуба, поэтому с него взятки гладки.

Тем не менее, две последние игры в чемпионате достаточно неожиданно принесли «мужикам» не новую порцию разочарований, а вполне себе конкретные два очка. Кто-то может справедливо сказать, что это количество звучит неубедительно, но, позвольте, эта добыча составляет пятую часть от того, что принесли 12 матчей до этого, да и в соперниках были не кто-нибудь, а львовский «Рух» (0:0) и «зимний» чемпион криворожский «Кривбасс» (2:2). А это уже звучит куда-более убедительно.

Но мы сейчас будем говорить о выступлениях «Зари» в Лиге конференций, поэтому дела в чемпионате отложим до весны. На международной арене команда тогда уже Валерия Кривенцова начинала достаточно лихо – четыре очка после двух стартовых туров, включая победу над предстоящим соперником (1:0). Тогда мы поверили, что, возможно, пришла пора воскрешать «ту самую» «Зарю», но положительный эффект оказался мимолетным, и после игр против израильского «Маккаби» Тель-Авив за луганчанами уже просто не хотелось смотреть. Точно не такого футбола мы ждали от команды, которая перед каждым матчем заявляла, что будет играть за честь страны. Тут бы хоть свою отстоять, да вот только уже поздно – поезд плей-офф ушел, а четвертого еврокубкового турнира УЕФА еще не придумал. Поэтому, если вылетать, то уже с концами.

Брейдаблик



В начале октября исландское национальное первенство было еще на этапе завершения, но с того времени будущий соперник «Зари» попросту не играл в чемпионате. Это произошло из-за системы розыгрыша данного турнира, который в тамошних климатических условиях попросту нельзя проводить в полной мере в текущее время года. Ситуация для украинского футбола в чем-то знакомая, но наши команды хотя бы дотягивают сезон до последнего матча еврокубков.

Очевидно, что этот фактор играет исключительно на руку луганскому коллективу, который был явно выше классом еще в первой игре, а теперь попросту должен воспользоваться своим шансом сполна. И теперь все украинские болельщики должны были вспомнить обстоятельства матчей «Зари» против «Маккаби» и сделать логический вывод – сколько матчей «форы» в игровой форме нашим командам не давай, они все равно могут придумать себе приключения на ровном месте.

«Брейдаблик» с этим сезоном Лиги конференций не справился, так как уровень команды действительно недотягивает до основного раунда этого турнира и уж тем более до группы, в которую попала команда Аллдора Арнасона. Пять голов они все-таки забили суммарно в ворота «Гента» и «Маккаби», да и «Заре» могли бы, если не неудачи в реализации моментов, но с разницей -9 и отсутствием набранных очков далеко не уедешь. Для соперников предстоящая игра также будет битвой за собственный престиж, и уж если они действительно являются выходцами с родины Балдура, Бога войны в исландской мифологии, то «Заре» точно будет непросто. Вот только теперь не нашей команде предстоит провести в самолете немалое количество часов с пересадками.

История встреч



Футбольные пути «Зари» и «Брейдаблика» ранее пересекались всего один раз – в рамках первого круга текущего розыгрыша Лиги конференций.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний чех Томаш Клима из Прерова, который на своем счету не имеет матчей в рамках основного раунда еврокубковов. Боковыми рефери станут Ян Патак и Петр Цалетка, а резервным арбитром отработает Ян Вшетечка. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Мирославом Зелинкой и Ондржеем Беркой. У Климы есть опыт проведения матчей с участием украинских команд – он работал на матче львовского «Руха» в Юношеской лиге УЕФА против датского «Мидтьюллана» (1:0). С исландскими коллективами не пересекался.

Ориентировочные составы



«Заря»: Сапутин – Кирюханцев, Боль, Батагов, Снурницын – Чурко, Мишнев – Горбач, Нагнойный, Антюх – Герреро.

«Брейдаблик»: А. Эйнарссон – Лудвикссон, Маргейрссон, Муминович, Гюннлейгссон – Глинссон, Сигурдарссон, В. Эйнарссон – Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон.

Серии команд



«Брейдаблик» проиграл семь последних матчей, тогда как «Заря» не может победить в девяти последних.

«Брейдаблик» пропускал в каждом из 11 последних поединков, тогда как «Заря» в семи из восьми встреч сыграла с тоталом больше 2.5.

В таком же количестве игр с участием «Брейдаблика» команды забивали на двоих больше 2.5, но на срезе в девять матчей.

Обе команды забивали в семи из восьми последних матчей с участием «Зари».

Луганчане при этом пропускали первыми в пяти из шести случаев, тогда как соперники – в пяти из пяти.

«Заря» лишь раз на отрезке в шесть матчей не проиграла первый тайм, «Брейдаблик» – в четырех из пяти случаев.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что напоследок нашей команде стоит поддержать собственный имидж. Нашей ставкой будет – Фора. «Заря» (-0.5).

14 декабря, четверг