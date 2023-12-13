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Лига конференций
Заря
14.12.2023 22:00 - : -
Брейдаблик
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13 декабря 2023, 22:10 | Обновлено 13 декабря 2023, 22:11
102
0

Заря – Брейдаблик. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА

13 декабря 2023, 22:10 | Обновлено 13 декабря 2023, 22:11
102
0
Заря – Брейдаблик. Текстовая трансляция матча

В четверг, 14-го декабря, состоится поединок 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы B, в котором сразятся луганская «Заря» и исландский «Брейдаблик». Матч пройдет в Люблине (Польша), на поле стадиона «Арена Люблин», начало в 22:00.

Луганской «Заре» уже ничего не светит в Лиге конференций в этом сезоне, поэтому сейчас было бы неплохо просто доиграть групповой этап с победой в последней игре. Соперник для этого подобрался подходящий – исландский «Брейдаблик» коллектив еще Валерия Кривенцова обыгрывал на его поле (1:0), но с тех пор оппоненты фактические не играли в чемпионате, поэтому о их игровых кондициях говорить не приходится.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Брейдаблик», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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