В четверг, 14-го декабря, состоится поединок 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы B, в котором сразятся луганская «Заря» и исландский «Брейдаблик». Матч пройдет в Люблине (Польша), на поле стадиона «Арена Люблин», начало в 22:00.

Луганской «Заре» уже ничего не светит в Лиге конференций в этом сезоне, поэтому сейчас было бы неплохо просто доиграть групповой этап с победой в последней игре. Соперник для этого подобрался подходящий – исландский «Брейдаблик» коллектив еще Валерия Кривенцова обыгрывал на его поле (1:0), но с тех пор оппоненты фактические не играли в чемпионате, поэтому о их игровых кондициях говорить не приходится.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Брейдаблик», за которой можно следить в украинской версии сайта.