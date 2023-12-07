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07.12.2023 21:30 - : -
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07 декабря 2023, 01:57 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:10
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0

Эвертон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 7 декабря в 21:30 по Киеву

07 декабря 2023, 01:57 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:10
45
0
Эвертон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

7 декабря на «Гудисон Парк» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Эвертон» встретится с «Ньюкаслом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Эвертон

Команда после пары явно неудачных лет, с инфарктной, пусть и успешной, борьбой за выживание, наконец-то осенью смогла прибавить в плане игры, да и результатов. Но сейчас у ирисок новые проблемы. Сначала умер многолетний топ-менеджер, а потом клуб был огорошен десятиочковым штрафом. Он сразу отбросил на предпоследнюю позицию. Шон Дайш пытается снова наладить атмосферу, но получается не сразу. Кризисный Манчестер Юнайтед смог разгромить Миколенко и компанию со счетом 3:0. После этого был номинально более простой соперник, пусть и на его поле - Ноттингем Форест. и там за счет единственного гола Макнила в середине 2-го тайма получилось взять столь важную победу.

Ньюкасл

Клуб в этом сезоне, впервые после паузы в 2 десятилетия, выступает в Лиге чемпионов. Правда, там у него получалось в основном с ПСЖ: выиграли разгромно дома, и должны были добиться успеха и на выезде, но помешал крайне спорный пенальти на последней минуте - реализовав его, Мбаппе оформил 1:1. С Миланом англичане выдали нулевую ничью, Боруссии сухо проиграли дважды. На внутренней арене сороки показывают себя противоречиво. С одной стороны, в Кубке Лиги прошли оба гранда из Манчестера, Сити и Юнайтед. С другой, на АПЛ, похоже, не хватает сил, да и опыта игр по такому графику. Так что подопечные Эдди Хау сдали, пусть и не критично, оставаясь в числе претендентов на еврокубки. На выходных снова играли с МЮ, уже в рамках Премьер-Лиги. И за счет единственного мяча Гордона получилось снова выиграть, пусть и минимально.

Статистика личных встреч

Ньюкасл выиграл 5 из 6 последних очных поединков. И только в марте прошлого года Эвертону удалось победить дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом гостей. Но оба клуба довольно прагматичны, так что ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,88).

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Эвертон Ньюкасл Эвертон - Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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