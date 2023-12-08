Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдди ХАУ: «Это была не самая лучшая наша игра, но мы хорошо играли»
Чемпионат Англии
Эвертон
07.12.2023 21:30 – FT 3 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 декабря 2023, 05:01 | Обновлено 08 декабря 2023, 05:40
197
0

Эдди ХАУ: «Это была не самая лучшая наша игра, но мы хорошо играли»

Тренер «Ньюкасла» прокомментировал поражение от «Эвертона»

08 декабря 2023, 05:01 | Обновлено 08 декабря 2023, 05:40
197
0
Эдди ХАУ: «Это была не самая лучшая наша игра, но мы хорошо играли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мыслями после поражения своей команды от «Эвертона» (0:3).

Я думал, что в первом тайме мы должны взять игру под контроль и показать наше доминирование, но нам не хватало авторитета. «Эвертон» играл определенным образом и усложнял нам задачу, давил на нас, но мы хорошо играли.

Во втором тайме мы показали лучшую игру, как раз перед тем, как они забили. Это огорчает нас, потому что я считаю, что это, вероятно, упущенная возможность.

Киран был совершенно отличным с первого дня, когда вошел в футбольный клуб. Коллективно мы были не там, где должны быть сегодня, это не имеет ничего общего с Кираном Триппьером.

Наша выездная форма не была такой, какой мы хотели ее видеть или какой она была в прошлом сезоне. Мне трудно найти причину для этого, потому что наша домашняя форма была очень хорошей. Мы доминировали, мы выступали так хорошо. Но мы не повторили это, чтобы нам было на что посмотреть и поразмыслить.

Сегодня вечером у нас были ограниченные возможности для атаки со скамейки запасных, но это то, с чем мы действительно хорошо справились. Надеюсь, помощь придет, потому что нам, безусловно, нужно количество.

Игроки хотят играть, но возможность производить замены и давать людям отдохнуть сейчас отсутствует. Но мы не рассматриваем это как оправдание сегодня», – сказал Хау.

По теме:
Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «У нас впереди долгий путь»
Дэвид МОЙЕС: «Мы сделали действительно хорошую работу»
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Эвертон Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Ньюкасл Эдди Хау пресс-конференция
Источник BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
Футбол | 07 декабря 2023, 14:52 4
Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Кубка регионов УЕФА 2024/2025

Жирона победила Ориуэлу в Кубке Испании. Цыганков вышел в концовке игры
Футбол | 07 декабря 2023, 23:59 0
Жирона победила Ориуэлу в Кубке Испании. Цыганков вышел в концовке игры
Жирона победила Ориуэлу в Кубке Испании. Цыганков вышел в концовке игры

Каталонский клуб разгромил соперника со счетом 5:2

Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
Футбол | 07.12.2023, 09:58
Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
Игрок NAVI s1mple: «Сыграл десять игр, в пяти против меня были читеры»
Киберспорт | 07.12.2023, 23:47
Игрок NAVI s1mple: «Сыграл десять игр, в пяти против меня были читеры»
Игрок NAVI s1mple: «Сыграл десять игр, в пяти против меня были читеры»
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Футбол | 07.12.2023, 05:41
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-биатлонистка сборной россии выступит на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Экс-биатлонистка сборной россии выступит на этапе Кубка мира в Хохфильцене
06.12.2023, 15:59
Биатлон
Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
Кто получил 8.9 и 4.1? Названа оценка Зинченко за суперматч Арсенала в АПЛ
06.12.2023, 01:31 2
Футбол
У Шарана появились варианты с трудоустройством
У Шарана появились варианты с трудоустройством
06.12.2023, 18:45 2
Футбол
КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
07.12.2023, 21:11 8
Футбол
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
07.12.2023, 09:02 5
Биатлон
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
07.12.2023, 15:41 19
Футбол
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
07.12.2023, 11:43
Бокс
Назван коэффициент на то, что Довбик станет лучшим бомбардиром Ла Лиги
Назван коэффициент на то, что Довбик станет лучшим бомбардиром Ла Лиги
06.12.2023, 14:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем