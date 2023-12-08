Эдди ХАУ: «Это была не самая лучшая наша игра, но мы хорошо играли»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мыслями после поражения своей команды от «Эвертона» (0:3).

Я думал, что в первом тайме мы должны взять игру под контроль и показать наше доминирование, но нам не хватало авторитета. «Эвертон» играл определенным образом и усложнял нам задачу, давил на нас, но мы хорошо играли.

Во втором тайме мы показали лучшую игру, как раз перед тем, как они забили. Это огорчает нас, потому что я считаю, что это, вероятно, упущенная возможность.

Киран был совершенно отличным с первого дня, когда вошел в футбольный клуб. Коллективно мы были не там, где должны быть сегодня, это не имеет ничего общего с Кираном Триппьером.

Наша выездная форма не была такой, какой мы хотели ее видеть или какой она была в прошлом сезоне. Мне трудно найти причину для этого, потому что наша домашняя форма была очень хорошей. Мы доминировали, мы выступали так хорошо. Но мы не повторили это, чтобы нам было на что посмотреть и поразмыслить.

Сегодня вечером у нас были ограниченные возможности для атаки со скамейки запасных, но это то, с чем мы действительно хорошо справились. Надеюсь, помощь придет, потому что нам, безусловно, нужно количество.

Игроки хотят играть, но возможность производить замены и давать людям отдохнуть сейчас отсутствует. Но мы не рассматриваем это как оправдание сегодня», – сказал Хау.