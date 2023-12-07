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Чемпионат Англии
Эвертон
07.12.2023 21:30 – 64 0 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 декабря 2023, 21:30 |
2212
3

Эвертон – Ньюкасл. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря в 21:30 поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги

07 декабря 2023, 21:30 |
2212
3
Эвертон – Ньюкасл. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон – Ньюкасл

7 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ньюкасл». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 18 строчку с 7 очками, а «сороки» идут шестыми с 26 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Эвертон Ньюкасл Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Эвертон - Ньюкасл
Источник Sport.ua
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Болела
Ну що там, Микола сьогодні забʼє ?)
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0
Gargantua
тащусь от игры Эвертона в этом сезоне.
вот это бойцы, вот это жажда победы
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0
Remark
Тут хз, що буде. Тільки прогноз можу написати, типу ТБ 2.5)))
А ось Брест Страсбург там ТБ 2.5 куди вірогідніше. При чому Брест можна ітб1 брати. 
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0
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