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Чемпионат Англии
Эвертон
07.12.2023 21:30 – FT 3 : 0
Ньюкасл
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Англия
08 декабря 2023, 00:43 | Обновлено 08 декабря 2023, 00:50
459
0

Эвертон – Ньюкасл – 3:0. Миколенко и разгром сорок. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Английской Премьер-лиги

08 декабря 2023, 00:43 | Обновлено 08 декабря 2023, 00:50
459
0
Эвертон – Ньюкасл – 3:0. Миколенко и разгром сорок. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

Вечером 7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Ньюкасл».

Ириски на домашней арене в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» переиграли участника Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы для хозяев поля забили Дуайт Макнил, Абдулайе Дукуре и Бету.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в основе ирисок и сыграл весь матч.

АПЛ. 15-й тур, 7 декабря

Эвертон – Ньюкасл – 3:0

Голы: Макнил, 79, Дукуре, 86, Бету, 90+6.

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
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Эвертон Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Абдулайе Дукуре Эвертон - Ньюкасл Дуайт Макнил Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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