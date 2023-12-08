Эвертон – Ньюкасл – 3:0. Миколенко и разгром сорок. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Ньюкасл».
Ириски на домашней арене в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» переиграли участника Лиги чемпионов со счетом 3:0.
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Голы для хозяев поля забили Дуайт Макнил, Абдулайе Дукуре и Бету.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в основе ирисок и сыграл весь матч.
АПЛ. 15-й тур, 7 декабря
Эвертон – Ньюкасл – 3:0
Голы: Макнил, 79, Дукуре, 86, Бету, 90+6.
Видеообзор матча
События матча
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