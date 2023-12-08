Вечером 7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Ньюкасл».

Ириски на домашней арене в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» переиграли участника Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы для хозяев поля забили Дуайт Макнил, Абдулайе Дукуре и Бету.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в основе ирисок и сыграл весь матч.

АПЛ. 15-й тур, 7 декабря

Эвертон – Ньюкасл – 3:0

Голы: Макнил, 79, Дукуре, 86, Бету, 90+6.

Видеообзор матча