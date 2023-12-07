Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
Голы для хозяев поля забили Дуайт Макнил, Абдулайе Дукуре и Бету
Вечером 7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Ньюкасл».
Ириски на домашней арене в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» переиграли участника Лиги чемпионов со счетом 3:0.
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Голы для хозяев поля забили Дуайт Макнил, Абдулайе Дукуре и Бету.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в основе команды и сыграл весь матч.
Ириски набрали 10 очков (еще 10 пунктов были потеряны из-за штрафа) и покинули зону вылета (17-е место), сороки идут на 7-й позиции (26 баллов).
АПЛ. 15-й тур, 7 декабря
Эвертон – Ньюкасл – 3:0
Голы: Макнил, 79, Дукуре, 86, Бету, 90+6.
Эвертон: Пикфорд, Янг, Коулмэн (Паттерсон, 67), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Гуйе, Дукуре, Харрисон, Калверт-Льюин (Бету, 85), Макнил.
Ньюкасл: Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс (Крафт, 90), Ливраменто, Бруно Гимараес, Майли (Ритчи, 90), Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.
Предупреждения: Гуйе (35), Калверт-Льюин (83), Бету (87).
Фотогалерея матча
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