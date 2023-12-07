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Чемпионат Англии
Эвертон
07.12.2023 21:30 – FT 3 : 0
Ньюкасл
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Англия
07 декабря 2023, 23:35 | Обновлено 07 декабря 2023, 23:57
1403
13

Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч

Голы для хозяев поля забили Дуайт Макнил, Абдулайе Дукуре и Бету

07 декабря 2023, 23:35 | Обновлено 07 декабря 2023, 23:57
1403
13
Эвертон разгромил Ньюкасл и покинул зону вылета. Миколенко сыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (справа)

Вечером 7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» и «Ньюкасл».

Ириски на домашней арене в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» переиграли участника Лиги чемпионов со счетом 3:0.

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Голы для хозяев поля забили Дуайт Макнил, Абдулайе Дукуре и Бету.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в основе команды и сыграл весь матч.

Ириски набрали 10 очков (еще 10 пунктов были потеряны из-за штрафа) и покинули зону вылета (17-е место), сороки идут на 7-й позиции (26 баллов).

АПЛ. 15-й тур, 7 декабря

Эвертон – Ньюкасл – 3:0

Голы: Макнил, 79, Дукуре, 86, Бету, 90+6.

Эвертон: Пикфорд, Янг, Коулмэн (Паттерсон, 67), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Гуйе, Дукуре, Харрисон, Калверт-Льюин (Бету, 85), Макнил.

Ньюкасл: Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс (Крафт, 90), Ливраменто, Бруно Гимараес, Майли (Ритчи, 90), Альмирон, Жоэлинтон, Гордон, Исак.

Предупреждения: Гуйе (35), Калверт-Льюин (83), Бету (87).

Фотогалерея матча

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Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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samird
Чудовий був футбол. Евертону не вистачає тільки реалізації. Беру свої критичні вислови на адресу Дайча назад - він поставив ірискам класний футбол. І Миколенка вивів на новий рівень.  
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+4
roman75zpr
Ириски огонь!
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+4
Pavel_i_CO
Якби не -10, то Евертон був би в топ10, витиснувши Ч.енсі
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Viktor Shuper
результат жесть, я думав, Ньюкасл як мінімум не програє, бо в останніх матчах обіграв МЮ, нічия з ПСЖ і переміг Челсі. а тут такий винос від Евертона
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Вот это апсет!
Давайте еще -10, Эвертон и их отыграет))
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+1
Gargantua
сравните как сейчас играет команда с тем, что было при Лампарде
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+1
pol-55
Треп*єр(три помилки 3голи) з Ньюкаслом трохи здохли без замін,а Евертону потрібні перемоги в цій ситуації.
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0
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Mac_Gyver
Трипье начудачил в защите. Дважды подарил мяч. Два гола полностью на его совести. 
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0
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