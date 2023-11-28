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29.11.2023 22:00 - : -
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28 ноября 2023, 21:44 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:26
270
0

Реал Мадрид – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 ноября в 22:00 по Киеву

28 ноября 2023, 21:44 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:26
270
0
Реал Мадрид – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Наполи». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Клуб ставил на этот сезон задачу отвоевать позиции, утраченные в прошлом, в главных турнирах. И сейчас традиционно к концу календарного года для галактикос безусловным приоритетом становится Примера. Там получилось выиграть у Барселоны в выездном Эль Класико. Но все-таки без потерь не обходилось, особенно болезненными вышли 1:3 в дерби с Атлетико. В общем, там подопечным Анчелотти не помешает прибавить. Тем более что в Лиге чемпионов они уже все вопросы привычно решили максимально быстро, после 4-х туров. Они выиграли и у дебютанта, берлинского Униона, и у более опытных, но тоже не особенно мощных, Наполи и Браги (с последними - дважды). Так что сейчас итальянский менеджер может прагматично использовать максимальное количество резервистов, тем более что лидеры, Беллингем с Винисиусом и не только, получали травмы.

Наполи

Команда сейчас может считаться темной лошадкой. Ведь она получила второго наставника за несколько месяцев. И одним из поводов так быстро проститься с Руди Гарсией, пришедшим только летом, стала как раз осечка в Лиге чемпионов. Открыв счет дома с Унионом, итальянцы пропустили от Фофана в начале 2-го тайма, и так и ограничились 1:1. Любопытно, что и предыдущий домашний поединок в турнире был неудачным: из-за автогола от спины Мерета на 78-й минуте уступили Реалу 2:3. Зато при этом партенопеи выиграли на полях у Браги и в столице Германии. Впрочем, сейчас будет новый наставник, Мадзарри, и посмотрим, что Хвича и компания покажут под руководством Вальтера.

Статистика личных встреч

В 2017-м году стороны пересекались в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда галактикос выиграли оба поединка с одинаковым счетом 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в очередную победу сливочных. Но стоит помнить, что стороны всегда играли зрелищно - ждем, что и тут будет тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,78).

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Реал Мадрид Наполи Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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