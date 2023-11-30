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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
29.11.2023 22:00 – FT 4 : 2
Наполи
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Лига чемпионов
30 ноября 2023, 00:35 | Обновлено 30 ноября 2023, 01:07
521
0

Реал – Наполи – 4:2. Сейвы Лунина. Видео голов и обзор матча

Команда выиграла пятый из пяти матчей в группе

30 ноября 2023, 00:35 | Обновлено 30 ноября 2023, 01:07
521
0
Реал – Наполи – 4:2. Сейвы Лунина. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Наполи» со счетом 4:2, выиграв пятый из пяти поединков нынешнего этапа турнира.

Украинский вратарь Андрей Лунин отыграл весь матч. Возможно, это последняя игра Лунина на ближайшее время, так как тренер Карло Анчелотти обещает вернуть в основу Кепу Аррисабалагу.

Лунин в сезоне провел второй матч Лиги чемпионов. В первом он отыграл на ноль с «Брагой».

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Пас (Реал Мадрид).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
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Наполи Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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