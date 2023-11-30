29.11.2023 22:00 – FT 4 : 2
Лига чемпионов30 ноября 2023, 00:35 | Обновлено 30 ноября 2023, 01:07
521
0
Реал – Наполи – 4:2. Сейвы Лунина. Видео голов и обзор матча
Команда выиграла пятый из пяти матчей в группе
30 ноября 2023, 00:35 | Обновлено 30 ноября 2023, 01:07
521
0
«Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Наполи» со счетом 4:2, выиграв пятый из пяти поединков нынешнего этапа турнира.
Украинский вратарь Андрей Лунин отыграл весь матч. Возможно, это последняя игра Лунина на ближайшее время, так как тренер Карло Анчелотти обещает вернуть в основу Кепу Аррисабалагу.
Лунин в сезоне провел второй матч Лиги чемпионов. В первом он отыграл на ноль с «Брагой».
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Пас (Реал Мадрид).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 ноября 2023, 23:54 4
Николай Балакин получил опыт матча Лиги чемпионов
Футбол | 29 ноября 2023, 13:39 16
«Бланкос» планируют делать ставку на кадровую политику по развитию юных талантов
Футбол | 29.11.2023, 19:28
Футбол | 29.11.2023, 14:28
Биатлон | 29.11.2023, 17:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.11.2023, 08:10 5
28.11.2023, 07:28 3
28.11.2023, 21:59
28.11.2023, 22:10 12
28.11.2023, 11:35 2
28.11.2023, 11:10 13
28.11.2023, 21:39 153
28.11.2023, 19:43 1