Реал – Наполи – 4:2. Сейвы Лунина. Видео голов и обзор матча

«Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Наполи» со счетом 4:2, выиграв пятый из пяти поединков нынешнего этапа турнира.

Украинский вратарь Андрей Лунин отыграл весь матч. Возможно, это последняя игра Лунина на ближайшее время, так как тренер Карло Анчелотти обещает вернуть в основу Кепу Аррисабалагу.

Лунин в сезоне провел второй матч Лиги чемпионов. В первом он отыграл на ноль с «Брагой».