ВИДЕО. Как играл Лунин. Голевая феерия в матче Реал – Наполи. Все голы
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В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Реал» Мадрид дома победил «Наполи» со счетом 4:2.
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Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин помог команде выиграть, сделав несколько сэйвов.
Мадридский клуб уверенно выиграл группу, одержав 5 побед в 5 матчах.
Лига чемпионов 2023/24
Группа C. 5-й тур, 29 ноября
Реал Мадрид (Испания) – Наполи (Италия) – 4:2
Голы: Родриго, 11, Беллингем, 22, Нико Пас, 84, Хоселу, 90+4 – Симеоне, 9, Ангисса, 47.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Симеоне, 9 мин.
ГОЛ! 1:1. Родриго, 11 мин.
ГОЛ! 2:1. Беллингем, 22 мин.
ГОЛ! 2:2. Ангисса, 47 мин.
ГОЛ! 3:2. Нико Пас, 84 мин.
ГОЛ! 4:2. Хоселу, 90+4 мин.
События матча
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