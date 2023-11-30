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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
29.11.2023 22:00 – FT 4 : 2
Наполи
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Лига чемпионов
30 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 30 ноября 2023, 01:08
587
0

ВИДЕО. Как играл Лунин. Голевая феерия в матче Реал – Наполи. Все голы

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

30 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 30 ноября 2023, 01:08
587
0
ВИДЕО. Как играл Лунин. Голевая феерия в матче Реал – Наполи. Все голы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Реал» Мадрид дома победил «Наполи» со счетом 4:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин помог команде выиграть, сделав несколько сэйвов.

Мадридский клуб уверенно выиграл группу, одержав 5 побед в 5 матчах.

Лига чемпионов 2023/24

Группа C. 5-й тур, 29 ноября

Реал Мадрид (Испания) – Наполи (Италия) – 4:2

Голы: Родриго, 11, Беллингем, 22, Нико Пас, 84, Хоселу, 90+4 – Симеоне, 9, Ангисса, 47.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Симеоне, 9 мин.

ГОЛ! 1:1. Родриго, 11 мин.

ГОЛ! 2:1. Беллингем, 22 мин.

ГОЛ! 2:2. Ангисса, 47 мин.

ГОЛ! 3:2. Нико Пас, 84 мин.

ГОЛ! 4:2. Хоселу, 90+4 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Пас (Реал Мадрид).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Наполи).
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Источник Sport.ua
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