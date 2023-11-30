АНЧЕЛОТТИ: «Реалу не хватало агрессивности в защите»
Андрей Лунин пропустил два гола
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после матча с «Наполи» (4:2).
«Думаю, это была равная, конкурентная игра. На уровне игры с мячом мы справились хорошо, успешно выходили из защиты в атаку. В оборонительном аспекте мы могли бы сыграть лучше. Мы были организованы, но не очень. агрессивны. Мы показали больше энергии в последней фазе матча. Мы должны были быть более решительными в своей штрафной.
Мы устали, у некоторых игроков судороги, но это нормально. Это была очень напряженная игра.
Беллингем удивляет каждый день, каждую игру. Он удивляет всех, он — подарок для футбола. Тренер «Мадрида» и болельщики в восторге от него, но я думаю, что весь футбольный мир рад видеть молодого человека с таким потенциалом и этот позитивный образ.
Сравнение Беллингема с Зиданом? Джуд чаще вбегает в штрафную, а у Зидана больше индивидуальных качеств. Но это современный футбол, стало больше футболистов, которые действуют вертикально и оказываются в чужой штрафной», – приводит слова Карло Анчелотти Marca.
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