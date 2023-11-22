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Чемпионат мира
22 ноября 2023, 11:59 | Обновлено 22 ноября 2023, 12:01
264
1

Тренер Бразилии: «Мы были гораздо ближе к победе, чем Аргентина»

Главный тренер сборной Бразилии – о поражении в важной встрече

22 ноября 2023, 11:59 | Обновлено 22 ноября 2023, 12:01
264
1
Тренер Бразилии: «Мы были гораздо ближе к победе, чем Аргентина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Диниз

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз прокомментировал поражение Аргентине в отборе ЧМ-2026 (0:1).

– Играли две сборные с традициями, это очень сильные команды. И хоть число ударов было примерно одинаковым, Бразилия создала куда больше опасных моментов. У Аргентины не было шансов – только единственный момент на угловом, когда мы ошиблись позиционно, и Отаменди забил. У нас были моменты в контратаках, не хватило последнего паса и завершения.

Мы были гораздо ближе к победе, чем Аргентина. Считаю результат довольно несправедливым.

– Это лучшая игра сборной Бразилии при вас?
– Сложно назвать ее лучшей. Против Боливии команда сыграла очень хорошо. Но нужно учитывать уровень соперника, Аргентина подошла к матчу с большой уверенностью, являясь действующим чемпионом мира. Они победили на чемпионате мира менее года назад. Учитывая все обстоятельства, это был если не лучший, то один из лучших наших матчей, – сказал Диниз.

Отметим, что Перед игрой Бразилия – Аргентина фанов побили дубинками на трибунах.

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Источник Globo Esporte
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potemkin78
да шот уже 3 игры вы как-то играите лучше соперников
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