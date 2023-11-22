Тренер Бразилии: «Мы были гораздо ближе к победе, чем Аргентина»
Главный тренер сборной Бразилии – о поражении в важной встрече
Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз прокомментировал поражение Аргентине в отборе ЧМ-2026 (0:1).
– Играли две сборные с традициями, это очень сильные команды. И хоть число ударов было примерно одинаковым, Бразилия создала куда больше опасных моментов. У Аргентины не было шансов – только единственный момент на угловом, когда мы ошиблись позиционно, и Отаменди забил. У нас были моменты в контратаках, не хватило последнего паса и завершения.
Мы были гораздо ближе к победе, чем Аргентина. Считаю результат довольно несправедливым.
– Это лучшая игра сборной Бразилии при вас?
– Сложно назвать ее лучшей. Против Боливии команда сыграла очень хорошо. Но нужно учитывать уровень соперника, Аргентина подошла к матчу с большой уверенностью, являясь действующим чемпионом мира. Они победили на чемпионате мира менее года назад. Учитывая все обстоятельства, это был если не лучший, то один из лучших наших матчей, – сказал Диниз.
Отметим, что Перед игрой Бразилия – Аргентина фанов побили дубинками на трибунах.
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