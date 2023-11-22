Бразилия – Аргентина – 0:1. Разбитые головы на трибунах. Видеообзор матча

В очередном матче квалификации на чемпионат мира 2026 сборная Бразилии проиграла команде Аргентины (0:1).

Во время исполнения гимнов фанаты обеих команд схлестнулись на трибунах, отрывая и бросая в друг друга стулья, а местная полиция успокаивала самых буйных дубинками.

Отбор на ЧМ-2026. Южная Америка

Бразилия – Аргентина – 0:1

Гол: Отаменди, 63