Чемпионат мира22 ноября 2023, 09:14 |
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Бразилия – Аргентина – 0:1. Разбитые головы на трибунах. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матч отборе на чемпионат мира 2026
22 ноября 2023, 09:14 |
1443
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В очередном матче квалификации на чемпионат мира 2026 сборная Бразилии проиграла команде Аргентины (0:1).
Во время исполнения гимнов фанаты обеих команд схлестнулись на трибунах, отрывая и бросая в друг друга стулья, а местная полиция успокаивала самых буйных дубинками.
Отбор на ЧМ-2026. Южная Америка
Бразилия – Аргентина – 0:1
Гол: Отаменди, 63
События матча
82’
Жоэлинтон (Бразилия) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Аргентина).
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