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Чемпионат мира
Бразилия
22.11.2023 02:30 – FT 0 : 1
Аргентина
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Чемпионат мира
22 ноября 2023, 09:14 |
1443
0

Бразилия – Аргентина – 0:1. Разбитые головы на трибунах. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матч отборе на чемпионат мира 2026

22 ноября 2023, 09:14 |
1443
0
Бразилия – Аргентина – 0:1. Разбитые головы на трибунах. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В очередном матче квалификации на чемпионат мира 2026 сборная Бразилии проиграла команде Аргентины (0:1).

Во время исполнения гимнов фанаты обеих команд схлестнулись на трибунах, отрывая и бросая в друг друга стулья, а местная полиция успокаивала самых буйных дубинками.

Отбор на ЧМ-2026. Южная Америка

Бразилия – Аргентина – 0:1

Гол: Отаменди, 63

События матча

82’
Жоэлинтон (Бразилия) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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