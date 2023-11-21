22 ноября на Маракане в Рио-де-Жанейро пройдет матч 6-го тура квалификации на чемпионат мира 2026 в зоне Южной Америки, в котором сборная Бразилии встретится со сборной Аргентины. Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Бразилия

Команда Бразилии вообще-то достаточно давно не радовала своих болельщиков. Особенно на мундиалях, где пентакампеоны только раз за два последних десятилетия прошли проклятый для себя раунд четвертьфинала. Долго ухитрялся удерживать пост наставника Тите, которому простили и фирменную неудачу в 2018 году, и поражение в финале домашней Копа Америки 2021.

Но поездка в Катар принесла уже стандартный неудачный итог. И этой осенью, ожидая, когда должность примет Анчелотти, обязанности главного тренера выполняет Фернандо Диниз. Начинал он за здравие, с пары побед в сентябре, над Боливией и Перу. Но потом был провал в октябре, с ничьей дома со слабенькой Венесуэлой и поражением в Уругвае, первом за много лет. Пауза не помогла: проиграли и Колумбии 1:2 – быстро забили, но пропустили на 75-й и 79-й минутах.

Аргентина

Сборная Аргентины вполне может считаться сейчас №1. Причем как на своем континенте – победитель Копа Америка, так и в мире в целом – в декабре Месси все-таки взял столь желанный мундиаль, который и принес ему очередной Золотой мяч. Впрочем, были и другие герои: от Эмилиано Мартинеса, много спасавшего команду, в том числе и в сериях пенальти, и до Лионеля Скалони, наставника, при котором все и изменилось.

И сейчас альби-селестес тоже на ходу – они стартовали с серии побед, причем сухих, и возглавили таблицу отбора. Но по-настоящему серьезный соперник был в ноябре, когда они принимали Уругвай под руководством своего земляка Марсело Бьелсы. Гости огорошили, забив по голу в конце каждого из таймов, и выиграли поединок 2:0.

Статистика личных встреч

В 2018–19 годах дважды сухо выиграла Бразилия, но потом этим же ответила Аргентина, в том числе и в финале Копы Америка на поле селесао. В прошлом отборе была нулевая ничья, а второй поединок так и не сыграли.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают чисто номинальное преимущество хозяевам поля. Но тут обоим нужно реабилитироваться – ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент – 1,94).