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Чемпионат мира
Бразилия
22.11.2023 02:30 – 14 0 : 0
Аргентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
22 ноября 2023, 02:30 |
321
3

Бразилия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 ноября в 02:30 матч квалификации Евро-2024

22 ноября 2023, 02:30 |
321
3
Бразилия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

22 ноября на Маракане в Рио-де-Жанейро пройдет матч 6-го тура квалификации на чемпионат мира 2026 в зоне Южной Америки

Сборная Бразилии встретится со сборной Аргентины. Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в 5-м туре отбора к ЧМ-2026. Луис Дуас за Колумбию забил два гола в ворота Бразилии в домашнем матче (2:1). Уругвай на выезде обыграл Аргентину с Лионелем Месси (2:0).

Лидеры: Аргентина (12 очков), Уругвай (10), Колумбия (9), Венесуэла (8), Бразилия (7).

На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в межконтинентальный плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026 (Южная Америка). Турнирная таблица

Бразилия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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Octopus
Месси опять за шею кого-то хватал, в этот раз бразила
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0
Octopus
Матч начался
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0
adidas777
Крутий "початок" матчу...
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0
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