Бразилия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 ноября в 02:30 матч квалификации Евро-2024
22 ноября на Маракане в Рио-де-Жанейро пройдет матч 6-го тура квалификации на чемпионат мира 2026 в зоне Южной Америки
Сборная Бразилии встретится со сборной Аргентины. Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.
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Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в 5-м туре отбора к ЧМ-2026. Луис Дуас за Колумбию забил два гола в ворота Бразилии в домашнем матче (2:1). Уругвай на выезде обыграл Аргентину с Лионелем Месси (2:0).
Лидеры: Аргентина (12 очков), Уругвай (10), Колумбия (9), Венесуэла (8), Бразилия (7).
На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в межконтинентальный плей-офф.
Квалификация ЧМ-2026 (Южная Америка). Турнирная таблица
Бразилия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
📝🇦🇷 Starting XI against Brazil! 🇧🇷#ArgentinaNT pic.twitter.com/sJi7EF98SC— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) November 21, 2023
🚨 Argentina’s starting lineup! @leoparadizo 🇦🇷🇧🇷 pic.twitter.com/ABcH8XLHcx— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 21, 2023
🚨Official:— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 21, 2023
The Brazil XI to face Argentina! pic.twitter.com/2XC2wCxwzQ
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