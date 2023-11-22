22 ноября на Маракане в Рио-де-Жанейро пройдет матч 6-го тура квалификации на чемпионат мира 2026 в зоне Южной Америки

Сборная Бразилии встретится со сборной Аргентины. Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

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Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в 5-м туре отбора к ЧМ-2026. Луис Дуас за Колумбию забил два гола в ворота Бразилии в домашнем матче (2:1). Уругвай на выезде обыграл Аргентину с Лионелем Месси (2:0).

Лидеры: Аргентина (12 очков), Уругвай (10), Колумбия (9), Венесуэла (8), Бразилия (7).

На ЧМ от Южной Америки выйдут 6 команд из 10, а еще одна попадет в межконтинентальный плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026 (Южная Америка). Турнирная таблица

Бразилия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд