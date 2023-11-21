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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 18:25 | Обновлено 21 ноября 2023, 18:27
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Где они сейчас? 6 тренеров, выигрывавших чемпионат Европы в XXI веке

Спойлер: двое – безработные, двое – завершили карьеру, один – при деле и одного уже нет среди нас

21 ноября 2023, 18:25 | Обновлено 21 ноября 2023, 18:27
1536
0
Где они сейчас? 6 тренеров, выигрывавших чемпионат Европы в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Этой осенью в Европе завершится очередной квалификационный турнир, который поможет выявить большинство участников следующего континентального первенства. Финальная часть Евро-2024 состоится в Германии, и пока слишком рано загадывать, кто же будет фаворитом турнира, и кому в итоге удастся его выиграть.

А вот с прежними победителями ситуация куда более определенная, и сейчас мы предлагаем вам вспомнить тренеров, которые приводили свои команды к победам на чемпионатах Европы в нынешнем веке. Таковых всего шесть, однако активную деятельность в настоящий продолжает только один…

Роже Лемерр – триумфатор Евро-2000 с Францией

Getty Images/Global Images Ukraine. Роже Лемерр принял сборную Франции после триумфа на ЧМ-1998

Роже Лемерру посчастливилось принять сборную Франции в 1998 году, сразу после того, как с поста главного тренера «трехцветных» ушел триумфатор чемпионата мира-1998 Эме Жаке. Специалист-чемпион решил завершить тренерскую карьеру, и об этом знали еще до начала мундиаля, а потому руководители Федерации футбола Франции присматривались к потенциальным преемникам Жаке, и остановили выбор на одном из его тогдашних ассистентов – Роже Лемерре.

Лемерр сперва вывел Францию на Евро-2000 через непростую квалификацию, где «трехцветные» опередили в отборочной группе Украину, россию, Исландию, Армению и Андорру, а вот непосредственно на полях Бельгии и Нидерландов продемонстрировали весьма качественный футбол, выйдя из группы с Данией, Чехией и Нидерландами, затем обыграв в четвертьфинале Испанию, а в полуфинале – Португалию.

В финале Евро-2000 Франция в крайне непростом поединке обыграла Италию (2:1), причем спаслась от поражения на 90+3-й минуте, а затем благодаря «золотому голу» Давида Трезеге и вовсе вырвала победу! Этот успех позволил Лемерру продолжить работу с национальной командой, однако после форменного фиаско на ЧМ-2002 специалист все-таки был отправлен в отставку.

После ухода из сборной Франции Лемерр возглавил национальную команду Туниса, которую повез на ЧМ-2006, а затем в его карьере последовал спад. По сути, на топ-уровне Роже мы больше не увидели, а в последнее время специалист то возглавлял, то уходил с поста наставника тунисского клуба «Этуаль дю Сахель». В частности, после очередной отставки Лемерра, которая произошла в марте минувшего года, самым возрастным действующим тренером в мировом футболе на тот момент оказался Мирча Луческу, уже также успевший недавно покинуть свой пост в киевском «Динамо».

В настоящий момент Роже Лемерру 82 года. Примечательно, что специалист официально не объявлял о завершении карьеры, а это значит, что теоретически мы все еще сможем увидеть чемпиона Европы-2000 во главе той или иной команды…

Отто Рехагель – триумфатор Евро-2004 с Грецией

Getty Images/Global Images Ukraine. Отто Рехагель празднует триумф во главе сборной Греции

Немец Отто Рехагель в своей тренерской карьере трижды выигрывал Бундеслигу (два раза с «Вердером» и один – с «Кайзерслаутерном»), а также побеждал в Кубке кубков сезона-1991/92 (с «Вердером»). Однако самого выдающегося успеха Рехагель сенсационно добился на посту главного тренера национальной сборной Греции, которую возглавил летом 2001-го.

Сперва греки с Рехагелем не смогли квалифицироваться на ЧМ-2002 в Японию и Южную Корею, однако на Евро-2004, финальная часть которого состоялась в Португалии, вышли крайне уверенно – с первого места в группе, опередив Испанию, Украину, Армению и Северную Ирландию.

Впрочем, на Евро-2004 Греции никто не выдавал громких авансов. Весьма скромная, пусть и крайне дисциплинированная команда Рехагеля, уступала во многих аспектах куда более маститым командам Англии, Франции, Германии, Португалии, Нидерландов, Испании… Однако первую сенсацию греки сотворили на групповой стадии, когда вышли в плей-офф, оставив за бортом испанцев, а затем на пути к финалу устранили с дороги сперва французов (1:0), а затем – чехов (1:0). В решающем матче Греция также с минимальным счетом 1:0 одолела Португалию во главе с Луишем Фигу, а также с молодым, но уже крайне амбициозным Криштиану Роналду.

И пускай впоследствии победу Греции на Евро-2004 назовут триумфом антифутбола, однако заслуги Отто Рехагеля и проделанной ним работы это ни в коей мере не умаляет. На своем посту немец оставался вплоть до лета 2010 года, причем успел еще раз перейти дорогу сборной Украины, когда в плей-офф европейской квалификации на ЧМ-2010 оставил «сине-желтых» без возможности поехать в ЮАР (0:0, 1:0). На самом мундиале греки выступили неудачно: финишировали третьими в группе с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией, после чего Рехагель и ушел.

К тренерскому ремеслу Рехагель вернулся в феврале 2012 года, когда принял предложение от «Герты». Берлинскую команду Отто спас от прямого вылета из Бундеслиги, но в переходных матчах «Герта» все-таки уступила «Фортуне», из-за чего пошла на понижение, отправив Рехагеля в отставку, после чего специалист твердо решил закончить тренерскую карьеру.

В настоящий момент Рехагелю 85 лет, и о нем, как правило, вспоминают в канун громких матчей или исторических рассказов, особенно, если речь заходит об одном из самых сенсационных розыгрышей чемпионатов Европы, который состоялся в Португалии в 2004-м.

Луис Арагонес – триумфатор Евро-2008 с Испанией

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Арагонес

Луис Арагонес, которого в прессе нередко называли «Мудрецом из Орталесы» (Орталеса – один из районов Мадрида), карьеру тренера начинал еще в далеком 1974 году. К моменту назначения наставником сборной Испании, которое состоялось летом 2004-го, Арагонес успел выиграть чемпионат Испании-1976/77 с «Атлетико», а также четыре Кубка Испании, однако самое значимое его достижение пришлось именно на период работы с «Красной фурией».

В 2004-м Испания, как уже упоминалось выше, не вышла даже в плей-офф финальной части чемпионата Европы, поэтому Арагонесу предстояло выполнить огромный пласт работы, чтобы сделать команду вновь успешной и сильной, прежде всего, ментально. На ЧМ-2006 испанцы пробились в 1/8 финала, где проиграли будущему финалисту – сборной Франции (1:3). К счастью для поклонников «Красной фурии», после этого Арагонес не был отправлен в отставку и продолжил начатое, выведя испанцев на Евро-2008, финальная часть которого состоялась на полях Австрии и Швейцарии.

Квалификацию на тот чемпионат Европы команда Арагонеса прошла без особых проблем, финишировав на первой строчке в своей группе. А вот на самом Евро-2008 пиренейцам повезло с группой, так как достойного сопротивления ни россияне, ни шведы, ни греки «Красной фурии» оказать так и не смогли. В четвертьфинале испанцы со скрипом и лишь в серии пенальти одолели итальянцев, но уже в полуфинале разбили в пух и прах зарвавшихся россиян – 3:0.

В решающем матче Евро-2008 Испания оказалась сильнее Германии (1:0), а автором единственного мяча в рядах пиренейцев оказался Фернандо Торрес, представлявший на тот момент «Ливерпуль». Впрочем, контракт Арагонеса с Королевской испанской футбольной федерацией продлен не был, и опытный наставник был вынужден покинуть свой пост, пусть и сделал это на мажорной ноте.

Летом 2008 года Арагонес согласился возглавить «Фенербахче», но в непростом с организационной и психологической точек зрения турецком чемпионате не преуспел. «Желтые канарейки» финишировали лишь на четвертом месте, вследствие чего Луис был уволен, несмотря на подписанный изначально двухлетний контракт.

«Мудрец из Орталесы» скончался 1 февраля 2014 года в Мадриде от лейкемии в возрасте 75 лет. Уже на следующий день в столице Испании состоялись похороны Арагонеса, которые посетили многие известные футбольные личности, в частности, Карлес Пуйоль, Сеск Фабрегас, Андрес Иньеста, Хави и другие.

Висенте дель Боске – триумфатор Евро-2012 с Испанией

Getty Images/Global Images Ukraine. Висенте дель Боске наслаждается моментом

Стать одним из топ-тренеров своего времени Висенте дель Боске по прозвищу «Лесник» посчастливилось в конце 90-х годов минувшего века. Тогда специалисту было доверено возглавить «Реал», с которым Висенте выиграл два чемпионства в Испании, а также два розыгрыша Лиги чемпионов.

Впрочем, летом 2003 года Флорентино Перес решил избавиться от дель Боске, после чего специалист больше никогда не работал в родном для него «Реале», однако именно Висенте посчастливилось заменить в 2008-м Луиса Арагонеса во главе сборной Испании. «Лесник» не стал затевать масштабных революций в национальной команде, и сберег все наилучшее, чем успел отличиться его предшественник. Эта стабильность во многом и помогла Испании подтвердить в 2012 году звание лучшей команды европейского континента. Что правда, сперва Испания с дель Боске во главе успела выиграть чемпионат мира в 2010 году, когда в решающем поединке со счетом 1:0 одолела Нидерланды – в дополнительное время, благодаря мячу Иньесты.

На Евро-2012, который состоялся на полях Польши и Украины, испанцы квалифицировались без особых проблем. Подопечные «Лесника» уверенно выиграли группу с Чехией, Шотландией, Литвой и Лихтенштейном, взяв максимально возможные 24 очка и пропустив лишь 6 мячей в свои ворота, забив в чужие аж 26.

Матчи групповой стадии Евро-2012 испанцы проводили в Польше, выиграв квартет с Италией, Хорватией и Ирландией. Затем в четвертьфинале пиренейцы на «Донбасс Арене» обыграли Францию (2:0), а в полуфинале на том же донецком суперстадионе одолели в серии пенальти (4:2) португальцев. В решающем поединке, который состоялся на главном стадионе Украины – НСК «Олимпийский» в Киеве – испанцы сенсационно разбили в пух и прах Италию (4:0), в третий раз в истории став сильнейшей командой континента.

Висенте дель Боске продолжил работу во главе сборной Испании вплоть до лета 2016 года, когда и завершил карьеру. Впрочем, сперва «Лесник» неудачно свозил свою команду на ЧМ-2014 в Бразилию, где испанцы в ранге действующих чемпионов мира даже не вышли из группы (финишировали третьими, вслед за Нидерландами и Чили, но опередив Австралию), а затем вылетел уже в 1/8 финала на Евро-2016. После этого стало очевидным, что для Испании настало время перемен…

Ныне 72-летний дель Боске спокойно сидит на пенсии, но о нем время от времени вспоминают специалисты – в частности, недавно портал Goal.com нашел для Висенте место в топ-10 лучших тренеров мирового футбола в XXI веке.

Фернанду Сантуш – триумфатор Евро-2016 с Португалией

Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Для Фернанду Сантуша сборная Португалии также стала своего рода венцом тренерской карьеры. Специалист пришел в ремесло еще в 1988 году, однако к сентябрю 2014-го, когда Фернанду и возглавил португальскую национальную команду, на его счету было не так много титулов: чемпионство, два Кубка и два Суперкубка с «Порту», а также победа в Кубке Греции с АЕКом.

Уже на первом серьезном турнире, коим для Сантуша стал Евро-2016, подопечные тренера сенсационно взяли трофей. Квалифицироваться на турнир, который проходил во Франции, пиренейцам удалось без особых проблем, так как они выиграли 7 из 8 матчей в группе, легко обойдя Албанию, Данию, Сербию и Армению.

А вот в финальной части Евро-2016 Португалия оказалась только третьей в группе с Венгрией, Исландией и Австрией, сумев пройти в плей-офф лишь как одна из четырех лучших команд, финишировавших вне топ-2 в своих квартетах. Еще больше удача усмехнулась подопечным Сантуша непосредственно в решающих матчах: в 1/8 финала португальцы в дополнительное время обыграли Хорватию (1:0), в четвертьфинале – в серии пенальти прошли Польшу, в полуфинале уже весьма спокойно обыграли Уэльс (2:0), а в решающем матче в дополнительное время сенсационно нокаутировали хозяев турнира французов (1:0).

Этот успех вознес Сантуша на родине буквально до небес. Тренер получил новый контракт на улучшенных условиях, причем сразу – до лета 2024-го, что стало признаком колоссального доверия к специалисту. На своем посту коуч провел три следующих крупных турнира – на ЧМ-2018 и Евро-2020 португальцы вылетели в 1/8 финала, а на ЧМ-2022 прошли в четвертьфинал, где сенсационно уступили сборной Марокко (0:1), после чего Сантуш и был отправлен в отставку.

Впоследствии Фернанду перешел на работу главного тренера сборной Польши, но там задержался только на шесть матчей – с января по сентябрь нынешнего года. Из-за неудовлетворительных результатов Сантуш был отправлен в отставку, и сейчас 69-летний специалист сидит без работы, но пока не планирует завершать наставническую карьеру.

Роберто Манчини – триумфатор Евро-2020 с Италией

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини привел Италию к победе на Евро-2020

Тренерскую карьеру Роберто Манчини начал в 2000 году, и с тех пор успел обзавестись рядом серьезных титулов. В частности, итальянец трижды приводил «Интер» к победам в Серии А, также выигрывал английскую Премьер-лигу с «Манчестер Сити», и поднимал над головой куда менее значимые трофеи, вроде национальных кубков, с «Фиорентиной», «Лацио», «Галатасараем».

В 2018 году Манчини впервые в карьере принял предложение поработать с национальной сборной, причем – командой своей родины, Италией. Роберто пришел на должность, когда болельщики остро переживали кризис, вызванный непопаданием «Скуадры адзурры» в финальную часть ЧМ-2018, и смог утешить итальянцев великолепными выступлениями на чемпионате Европы.

Финальная часть Евро-2020 из-за пандемии коронавируса была отложена на год, и состоялась летом 2021-го на одиннадцати стадионах в одиннадцати разных странах. Апеннинцы легко выиграли группу, набрав 9 очков в квартете с Уэльсом, Швейцарией и Турцией, а затем дошли до финала, поэтапно устранив с пути Австрию, Бельгию и Испанию. В решающем поединке на «Уэмбли» Италия после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время обыграла Англию в серии пенальти – 3:2.

Впрочем, уже в отборе на ЧМ-2022 Италия снова оконфузилась, не сумев завоевать путевку на второй кряду мундиаль. Подопечные Манчини финишировали вторыми в отборочной группе, пропустив вперед Швейцарию, а уже в полуфинале плей-офф сенсационно проиграли Северной Македонии (0:1).

Что правда, неудача в отборе на ЧМ-2022 не стоила Манчини должности наставника сборной Италии, и специалист продолжил работу, в том числе с задачей вывести апеннинцев уже на Евро-2024. 13 августа 2023 года, уже по ходу отборочного цикла, Манчини неожиданно покинул свой пост, а вскоре возглавил сборную Саудовской Аравии, где, по неофициальным данным, ему предложили существенно лучшие условия по оплате труда.

Ныне 58-летний Манчини пытается адаптироваться к новым реалиям в Саудовской Аравии, где первостепенной задачей для него является успешное выступление на Кубке Азии-2023, финальная часть которого состоится с 12 января по 10 февраля следующего года в Катаре.

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статьи эксклюзив Луис Арагонес Отто Рехагель Висенте Дель Боске Фернанду Сантуш Роберто Манчини
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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