ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
Фернанду Сантуш покидает свой пост
Польский футбольный союз сообщил о том, что с 13 сентября наставник сборной Польши Фернанду Сантуш уволен со своей должности. Уже начат поиск нового тренера.
Польша неудачно проводит отбор Евро-2024, набрав шесть очков после пяти матчей и занимая в группе 4-е место.
Сантуш тренировал команду с января после того, как его уволили из сборной Португалии по итогам ЧМ-2022. Во главе польской сборной специалист провел шесть матчей (три победы и три поражения).
Отметим, что ранее Польша рассматривала возможность назначения тренером Андрея Шевченко.
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