Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 18:28 | Обновлено 13 сентября 2023, 18:48
779
3

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера

Фернанду Сантуш покидает свой пост

13 сентября 2023, 18:28 | Обновлено 13 сентября 2023, 18:48
779
3
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
pzpn.pl. Фернанду Сантуш

Польский футбольный союз сообщил о том, что с 13 сентября наставник сборной Польши Фернанду Сантуш уволен со своей должности. Уже начат поиск нового тренера.

Польша неудачно проводит отбор Евро-2024, набрав шесть очков после пяти матчей и занимая в группе 4-е место.

Сантуш тренировал команду с января после того, как его уволили из сборной Португалии по итогам ЧМ-2022. Во главе польской сборной специалист провел шесть матчей (три победы и три поражения).

Отметим, что ранее Польша рассматривала возможность назначения тренером Андрея Шевченко.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «Не могу сказать, что сборная Украины играла плохо»
ФЕДЕЦКИЙ: «Несмотря на одно очко, сентябрьская игра сборной мне нравится»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Шанс выйти на Евро у сборной Украины еще есть»
сборная Польши по футболу Фернанду Сантуш Евро-2024 отставка
Источник Польский футбольный союз
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Футбол | 12 сентября 2023, 20:35 47
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Ребров определил состав Украины на матч против Италии

Важный матч отбора пройдет на Сан-Сиро

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Уйти в другой чемпионат? У меня контракт до лета»
Футбол | 13 сентября 2023, 14:27 2
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Уйти в другой чемпионат? У меня контракт до лета»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Уйти в другой чемпионат? У меня контракт до лета»

Хавбек еще не исключает переезд в заграничный чемпионат

Есть прайс на сотрудничество. Милевский окончательно перешел в инстаблогеры
Футбол | 13.09.2023, 10:10
Есть прайс на сотрудничество. Милевский окончательно перешел в инстаблогеры
Есть прайс на сотрудничество. Милевский окончательно перешел в инстаблогеры
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Футбол | 12.09.2023, 23:39
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Теннис | 12.09.2023, 22:17
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Yarik Anatoliyovich
Краще б прем'єра,!
Ответить
0
симон петлюра
Шевченко Андрей будет у Польши тренером .
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
13.09.2023, 00:23 4
Футбол
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
11.09.2023, 22:59
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
12.09.2023, 18:49 10
Теннис
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
12.09.2023, 23:59 3
Футбол
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
12.09.2023, 17:25
Война
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
12.09.2023, 06:45
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
13.09.2023, 00:06 4
Футбол
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
11.09.2023, 19:50 25
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем