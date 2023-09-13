ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера

Польский футбольный союз сообщил о том, что с 13 сентября наставник сборной Польши Фернанду Сантуш уволен со своей должности. Уже начат поиск нового тренера.

Польша неудачно проводит отбор Евро-2024, набрав шесть очков после пяти матчей и занимая в группе 4-е место.

Сантуш тренировал команду с января после того, как его уволили из сборной Португалии по итогам ЧМ-2022. Во главе польской сборной специалист провел шесть матчей (три победы и три поражения).

Отметим, что ранее Польша рассматривала возможность назначения тренером Андрея Шевченко.