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Луческу стал самым возрастным тренером в мире

Главному тренеру «Динамо» скоро исполнится 77 лет

  • 23.03.2022 11:28
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Луческу стал самым возрастным тренером в мире
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу стал самым возрастным действующим тренером в мире.
 
Это случилось после того, как свой пост покинул 80-летний Роже Лемер, который тренировал «Этуаль дю Сахель» из Туниса.

Отметим, что летом Луческу исполнится 77 лет, он начал карьеру тренера еще в 1979 году.
 
Контракт румынского специалиста с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

Источник — CIES

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