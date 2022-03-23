Луческу стал самым возрастным тренером в мире

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу стал самым возрастным действующим тренером в мире.
Это случилось после того, как свой пост покинул 80-летний Роже Лемер, который тренировал «Этуаль дю Сахель» из Туниса.
Отметим, что летом Луческу исполнится 77 лет, он начал карьеру тренера еще в 1979 году.
Контракт румынского специалиста с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
Источник — CIES
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.