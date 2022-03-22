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Мирча Луческу после возвращение в Румынию заболел ковидом

Главный тренер киевского «Динамо» очень долго держался, но все же заразился коронавирусом

  • 22.03.2022 19:06
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Мирча Луческу после возвращение в Румынию заболел ковидом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу сообщил румынским журналистам, что заболел ковидом.
 
«Пока я дома, у меня и моей жены COVID. Я не болел на него в течение двух лет, когда вокруг меня было 50 человек, успев побывать во многих местах. Однако когда вернулся домой, то сразу заболел.
 
Со мной все хорошо, это легкая форма. Я привит дважды, третью вакцину не получил. Сегодня последний день карантина, завтра я смогу выйти из дома, а в субботу я буду на открытии домашнего стадиона бухарестского «Рапида», – рассказал Луческу.

Источник — Fanatik.ro

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