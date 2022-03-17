Луческу надеется в будущем вернуться к работе с Динамо

Наставник «Динамо» Мирча Луческу из-за войны России против Украины выехал в Румынию, но не оставляет надежд в будущем вернуться в Киев к работе с командой.

«Я надеюсь, что вернусь. Верю в это. Категорически против этой войны. Надеюсь, Украина победит, в том числе с помощью других стран».

«Путин и его люди должны ответить за свои преступления», - сказал Луческу.