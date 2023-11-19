Спор с Шахтером и 1 гол в 16 матчах. Галатасарай жалеет о подписании Тете

Летом нынешнего года европейские клубы продолжили «грабить» донецкий «Шахтер», пользуясь пресловутым Annexe 7 ФИФА – поправкой к трансферным правилам, введенной в действие после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны и несколько раз продлевавшейся с тех пор. Эта лазейка фактически позволяет заинтересованным в легионерах из украинской Премьер-лиги клубам подписывать футболистов без выплаты компенсации – на временной основе, но без согласования с клубом-владельцем трансферных прав на игрока и не предусматривает автоматического продления контракта исполнителя на срок, аналогичный действию временного соглашения.

Одним из наиболее резонансных переходов, совершенных по Annexe 7 ФИФА, стал уход из «Шахтера» в «Галатасарай» правого вингера Тете, который в августе подписал полноценный четырехлетний контракт с грандом турецкого футбола, предусматривающий опцию пролонгации еще на один сезон. На момент осуществления этой сделки бразилец являлся самым ценным игроком «Шахтера», если полагаться на данные Transfermarkt. Эксперты портала оценивали Тете в 25 миллионов евро, и такая сумма позволила бы «горнякам» с лихвой компенсировать все затраты, понесенные в аспекте сотрудничества с бразильцем, в том числе вернуть 15 миллионов евро, уплаченные «Гремио» в феврале 2019-го в качестве отступных при трансфере.

Но руководители «Галатасарая» заняли четкую и жесткую позицию – никаких выплат «Шахтеру» по Тете стамбульский клуб делать не будет, даже несмотря на обращение «горняков» в Европейский суд по правам человека. Президент «львов» Дурсун Озбек, комментируя информацию из СМИ, касающуюся юридических нюансов вокруг перехода Тете, категорично заявил: «Трансфер Тете законен! Если бы это было не так, Турецкая футбольная федерация не позволила бы ему играть».

На самом деле, «Галатасарай», несмотря на противодействие со стороны «Шахтера», действительно сумел получить трансферный сертификат по Тете, что позволило стамбульцам заявить вингера для участия как во внутренних турнирах, так и на Лигу чемпионов. Однако, судя по всему, особой радости руководству и болельщикам «львов» это обстоятельство так и не принесло. Все из-за того, что Тете в 16 официальных матчах за «Галатасарай», проведенных на текущий момент в сезоне-2023/24, отличился лишь 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. 3 результативные действия за 764 минуты, проведенные на поле, - это явно не те дивиденды, на которые рассчитывали в турецком гранде.

Дело в том, что летом нынешнего года из «Галатасарая» в «Астон Виллу» ушел 24-летний итальянец Николо Дзаньоло – полузащитник, которого каким-то ветром занесло в турецкую Суперлигу в начале года, и который во второй части минувшего сезона сумел проявить себя в стане «львов» с наилучшей стороны. В частности, в чемпионате Турции-2022/23 Дзаньоло в 10 матчах успел забить 5 мячей, чем существенно помог «Галатасараю» в борьбе за чемпионство, которое «львы» в итоге благополучно и отпраздновали.

Оставаться в Турции в дальнейшем Дзаньоло резонно не пожелал, особенно на фоне серьезного интереса к его персоне, который наблюдался во время работы летнего трансферного окна. В итоге Николо был арендован «Астон Виллой» на один сезон, причем с обязательством выкупа за 20+7 миллионов евро, которое будет активировано при выполнении ряда оговоренных клубами заранее условий.

Именно в качестве замены для Дзаньоло руководство «Галатасарая» и подписало Тете в стамбульский клуб. Бразилец призван был быстро влиться в ряды команды, стать одним из ключевых игроков атаки, а также взять на себя роль и функции бомбардира. Однако со всем этим экс-вингеру «Шахтера» в Турции справиться пока так и не удалось. В 10 проведенных в рамках Суперлиги матчей, которые Тете сыграл по состоянию на текущий момент, бразилец явно уступает Дзаньоло в ключевых показателях эффективности – в частности, на счету экс-вингера «Шахтера» только 1 результативная передача и «баранка» в графе забитых мячей, хотя среднематчевый показатель ожидаемых голов (xG) у него равен 0,31…

Не добавляет оптимизма руководству и болельщикам «Галатасарая» еще и тот факт, что «Шахтер» продолжает бороться за право получить реальную финансовую компенсацию за уход Тете. В частности, в СМИ то и дело попадают различные детали спора «горняков» со «львами» по бразильцу, причем некоторые из них носят, мягко говоря, скандальный характер.

В частности, издание Fotospor в сентябре сообщало, что Тете и его агент Пабло Буэно подделали документы, необходимые для обеспечения трансфера бразильца в «Галатасарай» по правилам Annexe 7 ФИФА. Игрок и его представитель уверяли, что заранее, как и положено, уведомили «Шахтер» о желании воспользоваться данной «лазейкой» на сезон-2023/24. Причем сделал это Тете якобы посредством электронной почты, но убедительных доказательств бразилец предоставить так и не сумел, что в совокупности с отрицанием такой информации со стороны «Шахтера», привело к началу расследования от ФИФА.

В октябре тот же источник – турецкий Fotospor – сообщил еще одну шокирующую для «Галатасарая» новость о Тете. Якобы бразилец перед своим переходом в «Лион», который случился в марте минувшего года и также состоялся по Annexe 7 ФИФА, подписал новое соглашение с «горняками», чтобы донецкий клуб выплачивал ему часть заработной платы, так как «ткачи» брать на себя обязательство по удовлетворению финансовых аппетитов бразильца в полном объеме категорически отказывались. Это обстоятельство должно налагать на Тете определенные обязательства – в частности, при продлении действия Annexe 7 ФИФА было отмечено, что пользоваться им имеют право только те легионеры украинских клубов, которые не подписывали новых трудовых соглашений после 7 марта 2022 года. Как расценивать в таком случае договоренность Тете с «Шахтером» от 31 марта минувшего года, и имела ли она место быть на самом деле – вопрос, на который определенного ответа до сих пор не дали ни в донецком, ни в стамбульском клубах…

Но истинный удар под дых «Галатасарай» получил совсем недавно. 14 ноября все то же издание Fotospor проинформировало, что «Шахтер» наконец-то добился согласия от «Тоттенхэма» на выплату компенсации в размере 6,5 миллионов евро за переход израильского вингера Манора Соломона, произошедший летом нынешнего года. Эту сделку «шпоры» также провели по Annexe 7 ФИФА, и сперва не собирались ничего компенсировать «Шахтеру», но в процессе переговоров между клубами англичане изменили позицию, и решили не доводить ситуацию до судебных разбирательств, а урегулировать спор полюбовно.

Для «Галатасарая» такое решение «Тоттенхэма» оказалось абсолютно неприемлемым, так как создает определенный прецедент в пользу «Шахтера». В стамбульском клубе по-прежнему отказываются от каких-либо выплат в пользу «горняков», настаивая, что брали Тете «абсолютно законно» и все условия при организации этого трансфера соблюдали в полном объеме.

Скорее всего, если договоренности между «Галатасараем» и «Шахтером» по Тете так и не будет, то спор между клубами по бразильцу будет рассматриваться в ФИФА. «Горняки» настаивают, что в этом случае речь стоит вести о компенсации в размере 150 миллионов евро, ведь именно такая клаусула была в контракте вингера, который оказался расторгнутым именно по вине самого Тете и «Галатасарая». Очевидно, что подобную сумму в пользу украинцев ФИФА не присудит, но и абсолютно бесплатно, похоже на то, бразилец стамбульскому клубу не достанется.

Учитывая юридические разбирательства, а также откровенно неубедительную с точки зрения результативности игру Тете за «Галатасарай», в турецком гранде готовы пойти даже на радикальный шаг. В частности, по нашей информации, сейчас «львы» раздумывают над тем, чтобы в январе попробовать продать Тете, что позволит им избавиться от проблемы выплат компенсации «Шахтеру», так как этот вопрос будет решаться непосредственно в ходе торгов с потенциальным покупателем трансферных прав на бразильца.

Среди вариантов может оказаться и популярный ныне среди желающих как следует заработать «саудовский вектор». В частности, еще в мае сообщалось, что интерес к Тете проявляет «Аль-Хиляль» – клуб, который способен разрубить «претензионный узел» между «Шахтером», «Галатасараем» и ФИФА, используя ультрасовременное оружие всех времен и народов – деньги.

Как бы там ни было, а подписание Тете, являющегося на текущий момент самым дорогостоящим футболистом турецкой Суперлиги по оценкам аналитиков Transfermarkt (24 миллиона евро), не принесло «Галатасараю» сиюминутного результата и пользы. В желании заполучить ценного исполнителя без выплаты компенсации его клубу, турки забыли о народной мудрости, утверждающей, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке. В нее-то «Галатасарай», похоже, и угодил, как бы не хотелось признавать этого Дурсуну Озбеку и другим руководителям стамбульского гранда. Впрочем, они еще наверняка попытаются как-то выпутаться из всего произошедшего, а это означает, что впереди нас ждет далеко не одна серия этой увлекательный «мыльной оперы», грозящей пойти по стопам не менее скандального и невероятно растянутого во времени «дела Матузалема»…