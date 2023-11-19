Рональд КУМАН: «Нидерланды должны были забить второй и третий гол»

18 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024. Нидерланды обыграли Ирландию (1:0) и вышли в финальный раунд. Единственный в матче гол забил Ваут Вегхорст на 12-й минуте.

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Рональд Куман, тренер сборной Нидерландов: «Мы начали не очень хорошо. Но мы забили отличный гол. Мы должны были забить второй и третий гол, чтобы чувствовать себя более комфортно до конца матча.

Мне жаль, что мы не забили больше голов, потому что мы создали много хороших моментов. Наша атакующая игра была не самой лучшей частью нашей игры. При счете 1:0 Ирландия очень хотела добиться ничьей. Но мы очень хорошо защищались до конца игры.

Отборочная кампания? Игра в Ирландии была действительно важной, как и игра против Греции на выезде. На игроков и команду было большое давление, но мы это выдержали. Мы выполнили свою работу, мы победили».

Коди Гакпо, нападающий сборной Нидерландов: «В конце концов, речь идет о победе. Мы знали, что нам нужны три очка, чтобы сегодня пройти квалификацию, дома, с нашими болельщиками. Мы создали много моментов, возможностей, но нам нужно забивать больше голов и проявлять больше рвения в последней трети поля.

Отборочная кампания? На выезде против Греции и Ирландии были действительно важные матчи. Пусть это были, может быть, не лучшие наши выступления, но мы добились там побед – и это все, что имеет значение.

У нас очень хорошие игроки на поле и на скамейке запасных. У нас было много травм, так что представьте, какое у нас качество, когда все в форме. Есть хорошая надежда на будущее. Надеюсь, к началу турнира все будут в форме».

Мэтт Доэрти, капитан сборной Ирландии: «Мы показали хорошую игру, как и в первый раз. Очевидно, соперник создал немало моментов во втором тайме, но Гэвин Базуну был великолепен. Это вам понадобится, когда вы едете на такие большие выездные арены, как эта. Вам нужно, чтобы ваш вратарь играл хорошо, вам нужны отборы мяча в защите.

Отборочная кампания? В целом это было явное разочарование, но, думаю, мы подвели себя только дважды: оба раза против Греции. Если вы можете сыграть нормально с Францией у них дома и проиграть со счетом 0:1, а их голкипер сделает невероятный сейв на последней секунде игры... Нидерланды могли бы вести в счете в два или три мяча за первые 15 минут».

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Вергхорст, 12 мин.