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Евро
Нидерланды
18.11.2023 21:45 - : -
Ирландия
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18 ноября 2023, 02:44 | Обновлено 18 ноября 2023, 02:55
36
0

Нидерланды – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 18 ноября в 21:45 по Киеву

18 ноября 2023, 02:44 | Обновлено 18 ноября 2023, 02:55
36
0
Нидерланды – Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября на «Йохан Кройфф Арена» (Амстердам) пройдет матч 9-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Нидерландов встретится со сборной Ирландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Сборная перед началом осеннего отрезка могла получить нового наставника - по крайней мере, несколько кандидатов на смену Кумана всерьез обсуждались. И такое бы решение никого не удивило, ведь возвращение Рональда на пост главного тренера не задавалось. Повторный дебют обернулся 0:4 в Париже с французами. А июньский финал четырех Лиги Наций, что проходил в Нидерландах, принес последовательные поражения от Хорватии и Италии. Но в горловых поединках, осенью, оранжевые смогли выиграть как у Греции (дважды, 3:0 и 1:0), так и у Ирландии (выездные 2:1). Правда, прогресс не стоит переоценивать, и в октябре, принимая здесь же, в Амстердаме, Мбаппе и компанию, команда получила дубль от Килиана, и только на 83-й минуте был гол престижа Хартманна. Так что сейчас очков 12, столько же, сколько у греков. Правда, те сыграли на 1 поединок больше.

Ирландия

Команда не смогла как-то проявить себя и в этом цикле. Впрочем, от нее уже не особенно и ждали этого - эйре давно рассматриваются максимум как середняк. Толковые игроки есть, и многие играют в АПЛ, но вот серьезных звезд не найти. В итоге сборная давно никуда не пробивалась. Но даже на общем фоне сейчас практически ничего не получилось - все-таки пара побед над Гибралтаром всегда выносится за скобки, уж очень тот пока слаб. Но во всех остальных поединках, не только с Францией и Нидерландами, но даже с греками, были только поражения. В итоге теперь остается последний шанс как-то хлопнуть дверью, разве что напоследок останется еще товарищеский поединок с экзотической Новой Зеландией.

Статистика личных встреч

В очных поединках чередуются победы голландцев и ничьи. Эту серию продлили сентябрьскими 2:1 в Дублине.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что Нидерланды дома сыграют увереннее, чем в гостях. Ставим на хозяев при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,69)

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Источник Sport.ua
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