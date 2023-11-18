18 ноября на «Йохан Кройфф Арена» (Амстердам) пройдет матч 9-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Нидерландов встретится со сборной Ирландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Сборная перед началом осеннего отрезка могла получить нового наставника - по крайней мере, несколько кандидатов на смену Кумана всерьез обсуждались. И такое бы решение никого не удивило, ведь возвращение Рональда на пост главного тренера не задавалось. Повторный дебют обернулся 0:4 в Париже с французами. А июньский финал четырех Лиги Наций, что проходил в Нидерландах, принес последовательные поражения от Хорватии и Италии. Но в горловых поединках, осенью, оранжевые смогли выиграть как у Греции (дважды, 3:0 и 1:0), так и у Ирландии (выездные 2:1). Правда, прогресс не стоит переоценивать, и в октябре, принимая здесь же, в Амстердаме, Мбаппе и компанию, команда получила дубль от Килиана, и только на 83-й минуте был гол престижа Хартманна. Так что сейчас очков 12, столько же, сколько у греков. Правда, те сыграли на 1 поединок больше.



Ирландия

Команда не смогла как-то проявить себя и в этом цикле. Впрочем, от нее уже не особенно и ждали этого - эйре давно рассматриваются максимум как середняк. Толковые игроки есть, и многие играют в АПЛ, но вот серьезных звезд не найти. В итоге сборная давно никуда не пробивалась. Но даже на общем фоне сейчас практически ничего не получилось - все-таки пара побед над Гибралтаром всегда выносится за скобки, уж очень тот пока слаб. Но во всех остальных поединках, не только с Францией и Нидерландами, но даже с греками, были только поражения. В итоге теперь остается последний шанс как-то хлопнуть дверью, разве что напоследок останется еще товарищеский поединок с экзотической Новой Зеландией.

Статистика личных встреч

В очных поединках чередуются победы голландцев и ничьи. Эту серию продлили сентябрьскими 2:1 в Дублине.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что Нидерланды дома сыграют увереннее, чем в гостях. Ставим на хозяев при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,69)