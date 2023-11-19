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Евро
Нидерланды
18.11.2023 21:45 – FT 1 : 0
Ирландия
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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 01:25 | Обновлено 19 ноября 2023, 03:03
61
0

Нидерланды – Ирландия – 1:0. Вегхорст и путевка на Евро. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

19 ноября 2023, 01:25 | Обновлено 19 ноября 2023, 03:03
61
0
Нидерланды – Ирландия – 1:0. Вегхорст и путевка на Евро. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нидерланды обыграли Ирландию (1:0) и вышли в финальный раунд Евро-2024.

Единственный в матче гол забил Ваут Вегхорст на 12-й минуте.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 18 ноября

Нидерланды – Ирландия – 1:0

Гол: Вергхорст, 12

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Вергхорст, 12 мин.

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
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Евро-2024 сборная Нидерландов по футболу видео голов и обзор сборная Ирландии по футболу Ваут Вегхорст
Источник Sport.ua
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