18.11.2023 21:45 – FT 1 : 0
Чемпионат Европы19 ноября 2023, 01:25 | Обновлено 19 ноября 2023, 03:03
61
0
Нидерланды – Ирландия – 1:0. Вегхорст и путевка на Евро. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
19 ноября 2023, 01:25 | Обновлено 19 ноября 2023, 03:03
61
0
18 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
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Нидерланды обыграли Ирландию (1:0) и вышли в финальный раунд Евро-2024.
Единственный в матче гол забил Ваут Вегхорст на 12-й минуте.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 18 ноября
Нидерланды – Ирландия – 1:0
Гол: Вергхорст, 12
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Вергхорст, 12 мин.
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
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