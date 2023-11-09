9 ноября на «Стадиум де Тулуз» пройдет матч 4-го тура Лиги Европы, в котором, в котором «Тулуза» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка намечен на 19:45 по киевскому времени.

Тулуза

Команда имеет достаточно давнюю, но не особенно славную историю, где главным и фактически единственным успехов было 3-е место в Лиге 1, полтора десятка лет назад, в 2007-м году. Его, кстати, и близко не превзошли в прошлом сезоне: как раз только вернувшийся в Лигу 1 клуб смог финишировать на 13-м месте - тоже неплохо, как для новичка. Но при этом получилось взять первый в истории титул, выиграв в Серии А. Сейчас, уже без Монтанье, с которым не продлили летом контракт, с малоизвестным испанцев Карлесем Мартинесом Новелем, результаты примерно на том же уровне на внутренней арене. Зато в Лиге Европы стартовали достойно: вывезли 1-1 из Бельгии по итогам поединка с Юнионом Сен-Жиллуа, после чего за счет гола Суасо даже победили ЛАСК. Но как только был вояж на Энфилд, то все закончилось победой 5-1 в исполнении англичан.

Ливерпуль

Клуб в прошлом сезоне если не напрочь провалился (достаточно сравнить результаты с тем, что получилось у Тоттенхэма и особенно Челси), то проявил себя достаточно неудачно, не просто утратив статус главной угрозы для Манчестер Сити, но и финишировал за пределами квартета лидеров АПЛ, на 5-й позиции. В итоге сейчас вместо привычной Лиги чемпионов Юрген Клопп и его подопечные вынуждены играть только в Лиге Европы. Там, правда, красные используют многих дублеров - силы в основном брошены на отвоевывание позиций на внутренней арене. Но даже с Келлехером в воротах и Эндо, Гравенберхом и Куанса в поле в старте получается демонсрировать стопроцентную статистику.

Статистика личных встреч

Стороны ухитрились сыграть в квалификации Лиги чемпионов в 2007-м году. И тогда французы только проигрывали.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. С учетом их формы, можно ставить на англичан, применяя при этом фору в виде -1 гол (коэффициент - 1,80).