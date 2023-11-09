Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тулуза – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Тулуза
09.11.2023 19:45 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
09 ноября 2023, 01:43 |
19
0

Тулуза – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 9 ноября в 19:45 по Киеву

09 ноября 2023, 01:43 |
19
0
Тулуза – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

9 ноября на «Стадиум де Тулуз» пройдет матч 4-го тура Лиги Европы, в котором, в котором «Тулуза» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка намечен на 19:45 по киевскому времени.

Тулуза

Команда имеет достаточно давнюю, но не особенно славную историю, где главным и фактически единственным успехов было 3-е место в Лиге 1, полтора десятка лет назад, в 2007-м году. Его, кстати, и близко не превзошли в прошлом сезоне: как раз только вернувшийся в Лигу 1 клуб смог финишировать на 13-м месте - тоже неплохо, как для новичка. Но при этом получилось взять первый в истории титул, выиграв в Серии А. Сейчас, уже без Монтанье, с которым не продлили летом контракт, с малоизвестным испанцев Карлесем Мартинесом Новелем, результаты примерно на том же уровне на внутренней арене. Зато в Лиге Европы стартовали достойно: вывезли 1-1 из Бельгии по итогам поединка с Юнионом Сен-Жиллуа, после чего за счет гола Суасо даже победили ЛАСК. Но как только был вояж на Энфилд, то все закончилось победой 5-1 в исполнении англичан.

Ливерпуль

Клуб в прошлом сезоне если не напрочь провалился (достаточно сравнить результаты с тем, что получилось у Тоттенхэма и особенно Челси), то проявил себя достаточно неудачно, не просто утратив статус главной угрозы для Манчестер Сити, но и финишировал за пределами квартета лидеров АПЛ, на 5-й позиции. В итоге сейчас вместо привычной Лиги чемпионов Юрген Клопп и его подопечные вынуждены играть только в Лиге Европы. Там, правда, красные используют многих дублеров - силы в основном брошены на отвоевывание позиций на внутренней арене. Но даже с Келлехером в воротах и Эндо, Гравенберхом и Куанса в поле в старте получается демонсрировать стопроцентную статистику.

Статистика личных встреч

Стороны ухитрились сыграть в квалификации Лиги чемпионов в 2007-м году. И тогда французы только проигрывали.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. С учетом их формы, можно ставить на англичан, применяя при этом фору в виде -1 гол (коэффициент - 1,80).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Заря – Маккаби Тель-Авив. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Моуриньо позволил себе унизительный спич в адрес Сарри
Арсенал – Севилья. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Тулуза Ливерпуль Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ
Футбол | 09 ноября 2023, 00:59 0
ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ
ПСВ обыграл Ланс и вернулся в борьбу за выход в плей-офф ЛЧ

8 ноября состоялся поединок 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24

ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов
Футбол | 08 ноября 2023, 06:10 5
ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов
ФОТО. Лицо Хави после сенсационного поражения Шахтеру в Лиге чемпионов

Донецкий клуб сенсационно обыграл «сине-гранатовых» со счетом 1:0

ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
Футбол | 08.11.2023, 22:13
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Королевский сейв. Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5
Футбол | 08.11.2023, 20:36
ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5
ВИДЕО. Трубин пропустил 3 гола от Реала Сосьедад за 1-й тайм в ЛЧ. Мог и 5
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
Футбол | 08.11.2023, 06:59
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
ФОТО. «Без гостей, родные убьют, кольца на левых». Игрок Шахтера женился
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
07.11.2023, 00:50 13
Теннис
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 1
Футбол
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
07.11.2023, 08:56 1
Теннис
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 324
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
ФОТО. Лицо Мудрика во время гола Джексона. Николас пожадничал отдать пас
07.11.2023, 04:43 24
Футбол
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
07.11.2023, 20:30 2
Футбол
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
Шевченко – о лучшем партнере в карьере: «Это самый легкий вопрос»
07.11.2023, 21:15 5
Футбол
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
Свёнтек обошла Соболенко, бунт в WTA, свадьба Костюк и позор Медведева
07.11.2023, 01:25 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем