Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тулуза шокировала Ливерпуль в Лиге Европы. Клопп – в ярости
Лига Европы
Тулуза
09.11.2023 19:45 – FT 3 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
09 ноября 2023, 21:20 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:43
899
0

ВИДЕО. Тулуза шокировала Ливерпуль в Лиге Европы. Клопп – в ярости

9 ноября на «Стадиум де Тулуз» проходит матч 4-го тура Лиги Европы

09 ноября 2023, 21:20 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:43
899
0
ВИДЕО. Тулуза шокировала Ливерпуль в Лиге Европы. Клопп – в ярости
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября на «Стадиум де Тулуз» проходит матч 4-го тура Лиги Европы, в котором, в котором «Тулуза» встречается с «Ливерпулем».

Тулуза шокировала Ливерпуль двумя голами. Коуч красных Юрген Клопп – в ярости.

ГОЛ! 1:0. Доннум, 36 мин.

ГОЛ! 2:0. Даллинга, 58 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Магри (Тулуза).
74’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Кристиан Кассерес (Тулуза).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Арон Деннум (Тулуза).
По теме:
Сербия – Украина – 82:40. Болезненное поражение в Белграде. Обзор матча
ВИДЕО. Перец забил головой. Заря пропустила второй гол в игре с Маккаби Т-А
ВИДЕО. Как из пращи. Пьотровски забил чумовой гол за Лудогорец в ЛЕ
Лига Европы Тулуза Ливерпуль Юрген Клопп видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сверхмощная игра с первым голом. Таловеров – игрок матча ЛАСК – Юнион С.Ж.
Футбол | 09 ноября 2023, 22:16 0
Сверхмощная игра с первым голом. Таловеров – игрок матча ЛАСК – Юнион С.Ж.
Сверхмощная игра с первым голом. Таловеров – игрок матча ЛАСК – Юнион С.Ж.

Украинец помог своей команде разгромить соперника

Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Футбол | 09 ноября 2023, 12:42 6
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера
Ряд игроков Барселоны недоволен Хави. В команде царит гнетущая атмосфера

Любопытный инсайд из стана каталонцев…

Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Футбол | 09.11.2023, 07:00
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Андрей – один из лучших. У кого 9.1? Названа оценка Лунина за матч Реала
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Футбол | 09.11.2023, 02:30
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Хороший сигнал увидеть, насколько хорошо выступил Лунин»
Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком
Футбол | 09.11.2023, 16:11
Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком
Источник: Атлетико Мадрид интересуется Артемом Довбиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
07.11.2023, 21:42 289
Футбол
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
Решающий матч. Ребров объявил заявку на игру с Италией
08.11.2023, 13:22 45
Футбол
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
Турнирные таблицы Лиги чемпионов. Шахтер остается на третьем месте в группе
07.11.2023, 23:59 7
Футбол
Тяжелая победа после долгого перерыва. Украина минимально обыграла Словению
Тяжелая победа после долгого перерыва. Украина минимально обыграла Словению
07.11.2023, 20:07
Футзал
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
Топовый тренер: «Фьюри не сможет даже прикоснуться к Усику»
08.11.2023, 21:07 1
Бокс
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Усик не переобулся»
08.11.2023, 23:39 4
Бокс
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
Он не просто кипер на случай травм, в основу! Фаны Реала – про игру Лунина
09.11.2023, 07:05 16
Футбол
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
07.11.2023, 22:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем