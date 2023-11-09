Лига Европы09 ноября 2023, 21:20 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:43
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ВИДЕО. Тулуза шокировала Ливерпуль в Лиге Европы. Клопп – в ярости
9 ноября на «Стадиум де Тулуз» проходит матч 4-го тура Лиги Европы
09 ноября 2023, 21:20 | Обновлено 09 ноября 2023, 21:43
899
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9 ноября на «Стадиум де Тулуз» проходит матч 4-го тура Лиги Европы, в котором, в котором «Тулуза» встречается с «Ливерпулем».
Тулуза шокировала Ливерпуль двумя голами. Коуч красных Юрген Клопп – в ярости.
ГОЛ! 1:0. Доннум, 36 мин.
ГОЛ! 2:0. Даллинга, 58 мин.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Магри (Тулуза).
74’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Кристиан Кассерес (Тулуза).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Арон Деннум (Тулуза).
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