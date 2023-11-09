ВИДЕО. Тулуза шокировала Ливерпуль в Лиге Европы. Клопп – в ярости

9 ноября на «Стадиум де Тулуз» проходит матч 4-го тура Лиги Европы, в котором, в котором «Тулуза» встречается с «Ливерпулем».

Тулуза шокировала Ливерпуль двумя голами. Коуч красных Юрген Клопп – в ярости.

ГОЛ! 1:0. Доннум, 36 мин.

ГОЛ! 2:0. Даллинга, 58 мин.