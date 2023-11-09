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Лига Европы
Тулуза
09.11.2023 19:45 – FT 3 : 2
Ливерпуль
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Англия
09 ноября 2023, 21:47 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:02
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Ливерпуль чуть не совершил суперкамбэк с Тулузой. Гол в конце не засчитали

Футболист «Ливерпуля» Джаррел Куанса, казалось, сравнял счет на 90+8 минуте

09 ноября 2023, 21:47 | Обновлено 09 ноября 2023, 22:02
695
0
Ливерпуль чуть не совершил суперкамбэк с Тулузой. Гол в конце не засчитали
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы Ливерпуль» в гостях проиграл «Тулузе» со счетом 2:3.

У французской команды голами отличились Арон Доннум, Тайс Даллинга и Франк Магри.

Мерсисайдцы отыграли один мяч – автогол Кристиана Кассереса. В конце игры Диогу Жота сократил отставание до минимума

Футболист «Ливерпуля» Джаррел Куанса, казалось, сравнял счет на 90+8 минуте, однако судья гол отменил из-за игры рукой.

Лига Европы. Группа E, 4-й тур, 9 ноября

Тулуза (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 3:2

Голы: Деннум, 36, Даллинга, 58, Магри, 78 – Кассерес, 74 (автогол), Диогу Жота, 89

Турнирная таблица

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Магри (Тулуза).
74’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Кристиан Кассерес (Тулуза).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Арон Деннум (Тулуза).
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Источник Sport.ua
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