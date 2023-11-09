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Лига Европы
09 ноября 2023, 23:31 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:40
223
1

«Поражение абсолютно заслуженное». Клопп – в шоке от поражения Тулузе

Наставник «Ливерпуля» – о матче в Лиге Европы

09 ноября 2023, 23:31 | Обновлено 09 ноября 2023, 23:40
223
1
«Поражение абсолютно заслуженное». Клопп – в шоке от поражения Тулузе
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку поединку 4-го тура Лиги Европы с «Тулузой», в котором его подопечные уступили со счетом 2:3.

«Поражение абсолютно заслуженное, потому что соперник выиграл почти все ключевые единоборства. Ситуаций, в которых мы должны были выиграть борьбу за мяч, но не сделали этого, было слишком много.

К тому же мы как минимум дважды подарили мяч: в одном случае был гол, во втором – еще один, но не помню, засчитали его или нет. В случае с третьим голом была контратака – последняя линия расположилась слишком глубоко. С точки зрения обороны мы сыграли недостаточно хорошо.

Когда пропускаешь три гола, нужно много забивать для победы, и мы почти сумели набрать очко. Игра от этого лучше не стала бы, но лучше стало бы наше положение в таблице. Но приходится принять то, что есть. Все заслуженно.

В целом, меня больше беспокоит наша игра. Я бы хотел, чтобы мы сыграли лучше. Это для меня главная проблема сегодня. Нужно было играть намного агрессивнее», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» в таблице группы Е занимает 1-е место, имея 9 очков после 4 матчей.

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Юрген Клопп Ливерпуль Тулуза Лига Европы
Источник ФК Ливерпуль
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Viktor Shuper
тут інше питання - чого ви грали в пів ноги і думали що так на ізі переграєте франців? завжди проблеми виникають, якщо отак гратися і надіятись, що проканає якось. бо це не проканує
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