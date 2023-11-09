«Поражение абсолютно заслуженное». Клопп – в шоке от поражения Тулузе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку поединку 4-го тура Лиги Европы с «Тулузой», в котором его подопечные уступили со счетом 2:3.

«Поражение абсолютно заслуженное, потому что соперник выиграл почти все ключевые единоборства. Ситуаций, в которых мы должны были выиграть борьбу за мяч, но не сделали этого, было слишком много.

К тому же мы как минимум дважды подарили мяч: в одном случае был гол, во втором – еще один, но не помню, засчитали его или нет. В случае с третьим голом была контратака – последняя линия расположилась слишком глубоко. С точки зрения обороны мы сыграли недостаточно хорошо.

Когда пропускаешь три гола, нужно много забивать для победы, и мы почти сумели набрать очко. Игра от этого лучше не стала бы, но лучше стало бы наше положение в таблице. Но приходится принять то, что есть. Все заслуженно.

В целом, меня больше беспокоит наша игра. Я бы хотел, чтобы мы сыграли лучше. Это для меня главная проблема сегодня. Нужно было играть намного агрессивнее», – заявил Клопп.

«Ливерпуль» в таблице группы Е занимает 1-е место, имея 9 очков после 4 матчей.