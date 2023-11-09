Тулуза – Ливерпуль – 3:2. Почти камбэк, не засчитан гол на 90+8. Видеообзор
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В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы Ливерпуль» в гостях проиграл «Тулузе» со счетом 2:3.
У французской команды голами отличились Арон Доннум, Тайс Даллинга и Франк Магри.
Мерсисайдцы отыграли один мяч – автогол Кристиана Кассереса. В конце игры Диогу Жота сократил отставание до минимума
Футболист «Ливерпуля» Джаррел Куанса, казалось, сравнял счет на 90+8 минуте, однако судья гол отменил из-за игры рукой.
Лига Европы. Группа E, 4-й тур, 9 ноября
Тулуза (Франция) – Ливерпуль (Англия) – 3:2
Голы: Деннум, 36, Даллинга, 58, Магри, 78 – Кассерес, 74 (автогол), Диогу Жота, 89
Видео голов и обзор матча
События матча
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