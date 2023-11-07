7 ноября на «Драгау» пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Порту» встретится с «Антверпеном». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Порту

Клуб на внутренней арене ведет привычную борьбу за титул с парой вечных конкурентов. Пока что не получается сказать, кто из этой компании фаворитов будет лидеров, хотя нельзя не отметить прогресс Спортинга, что явно вернулся в спор за 1-е место. Не менее привычно подопечные Сержиу Консейсау нацелены в Лиге чемпионов на выход в плей-офф. И в первом круге они выдали вполне ожидаемые результаты. Фавориту, Барселоне, с боем проиграли, из-за единственного гола на этом же стадионе. Но получилось выиграть у номинально более слабых. Сначала Галено и компания смогли в Гамбурге в формально выездном поединке по делу справились с донецким Шахтером. А в октябре получилось разгромить Антверпен 4-1. Там героем трипейруш стал Эванилсон - 24-летний нападающий из Бразилии, не особенно результативный на внутренней арене, оформил хет-трик.

Антверпен

Команда вышла на пик в прошлом сезоне. Великие Старые много выигрывал различных трофеев раньше, и даже после возвращения в элитный дивизион страны брали дубль. Но только при ван Боммеле получилось наконец-то взять чемпионство, впервые с середины прошлого века. Более того, Марк подытожил первый год работы в Бельгии кубком, таким образом оформив золотой дубль. Получилось прибавить и Суперкубок в августе, но уже это было звоночком: Мехелен дожали только в серии пенальти. Да и в Лиге чемпионов все успехи свелись к проходу АЕКа в квалификации - греков обыграли в обоих поединках. В группе дебютант проиграл все 3 поединка, причем с горняками до перерыва вели 2-0, но потом допустили массу грубейших ошибок.

Статистика личных встреч

25-го октября стороны провели свой первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы считают безусловным фаворитом Порту. Возможно, он не повторит разгром прошлого тура, но в итоге все равно выиграют с форой -1,0 голов (коэффициент - 1,64).