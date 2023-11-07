Антверпен не помог. Бельгийцы проиграли Порту
Завершился второй матч игрового дня в ЛЧ в группе, где играет «Шахтера»
7 ноября в поединке 4-го тура Лиги чемпионов в Португалии отношения выяснили «Порту» и «Антверпен».
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Порту». В составе португальцев голом с пенальти на 32-й минуте отметился Эванилсон, а в компенсированное время отличился 40-летний защитник Пепе.
В таблице группы Н, где также выступает донецкий «Шахтер», лидируют «Барселона» и «Порту», у которых по 9 очков. «Шахтер» с 6 очками третий, «Антверпен» замыкает квартет без набранных баллов.
Лига чемпионов. 4-й тур
Группа Н
Порту – Антверпен – 2:0
Гол: Эванилсон, 32 пенальти, Пепе, 90+2.
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