7 ноября в поединке 4-го тура Лиги чемпионов в Португалии отношения выяснили «Порту» и «Антверпен».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Порту». В составе португальцев голом с пенальти на 32-й минуте отметился Эванилсон, а в компенсированное время отличился 40-летний защитник Пепе.

В таблице группы Н, где также выступает донецкий «Шахтер», лидируют «Барселона» и «Порту», у которых по 9 очков. «Шахтер» с 6 очками третий, «Антверпен» замыкает квартет без набранных баллов.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа Н

Порту – Антверпен – 2:0

Гол: Эванилсон, 32 пенальти, Пепе, 90+2.