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Лига Чемпионов
Порту
07.11.2023 22:00 – FT 2 : 0
Антверпен
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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 23:57 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:58
431
5

Антверпен не помог. Бельгийцы проиграли Порту

Завершился второй матч игрового дня в ЛЧ в группе, где играет «Шахтера»

07 ноября 2023, 23:57 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:58
431
5
Антверпен не помог. Бельгийцы проиграли Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в поединке 4-го тура Лиги чемпионов в Португалии отношения выяснили «Порту» и «Антверпен».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Порту». В составе португальцев голом с пенальти на 32-й минуте отметился Эванилсон, а в компенсированное время отличился 40-летний защитник Пепе.

В таблице группы Н, где также выступает донецкий «Шахтер», лидируют «Барселона» и «Порту», у которых по 9 очков. «Шахтер» с 6 очками третий, «Антверпен» замыкает квартет без набранных баллов.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа Н

Порту – Антверпен – 2:0

Гол: Эванилсон, 32 пенальти, Пепе, 90+2.

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Лига чемпионов Порту Антверпен
Источник Sport.ua
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luceorius
 Як не допоміг? Шахтар вже як мінімум у Лізі Європи.
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Istm
якщо правильно розумію, то найкращий варіант, якщо Порту не виграє в Барселони. Тоді Шахтарю потрібно спробувати виграти у Порту з будь-яким рахунком, звісно, обігравши Антверпен. Завдання складне, але реальніше ніж відігратись з 1:3.
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