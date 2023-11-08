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Лига Чемпионов
Порту
07.11.2023 22:00 – FT 2 : 0
Антверпен
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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 03:58
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0

Порту – Антверпен – 2:0. Португальцы догнали Барселону. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 03:58
70
0
Порту – Антверпен – 2:0. Португальцы догнали Барселону. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче группы H Порту нанес поражение бельгийскому Антверпене (2:0) и в турнирной таблице догнал Барселону (9 очков).

Голы у победителей забили Эванилсон (с пенальти) и Пепе (в конце матча).

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 7 ноября

Порту (Португалия) – Антверпен (Бельгия) – 2:0

Голы: Эванилсон, 32 (пен), Пепе, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пепе (Порту).
52’
Юрген Эккеленкамп (Антверпен) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Эванилсон (Порту).
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Лига чемпионов Порту Антверпен видео голов и обзор Пепе Эванилсон
Источник Sport.ua
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