7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

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В матче группы H Порту нанес поражение бельгийскому Антверпене (2:0) и в турнирной таблице догнал Барселону (9 очков).

Голы у победителей забили Эванилсон (с пенальти) и Пепе (в конце матча).

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 7 ноября

Порту (Португалия) – Антверпен (Бельгия) – 2:0

Голы: Эванилсон, 32 (пен), Пепе, 90+1

Видеообзор матча