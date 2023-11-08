Лига чемпионов08 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 03:58
70
0
Порту – Антверпен – 2:0. Португальцы догнали Барселону. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
08 ноября 2023, 02:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 03:58
70
0
7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В матче группы H Порту нанес поражение бельгийскому Антверпене (2:0) и в турнирной таблице догнал Барселону (9 очков).
Голы у победителей забили Эванилсон (с пенальти) и Пепе (в конце матча).
Лига чемпионов 2023/24
4-й тур, 7 ноября
Порту (Португалия) – Антверпен (Бельгия) – 2:0
Голы: Эванилсон, 32 (пен), Пепе, 90+1
Видеообзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пепе (Порту).
52’
Юрген Эккеленкамп (Антверпен) получает красную карточку.
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Эванилсон (Порту).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 07 ноября 2023, 11:34 38
Украинский боксер заступился за русскоязычных военных
Футбол | 07 ноября 2023, 04:43 21
Форвард «Челси» оформил хет-трик, но мог отдать голевой пас на Михаила
Футбол | 07.11.2023, 20:30
Футбол | 08.11.2023, 00:59
Футбол | 07.11.2023, 22:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.11.2023, 02:30 9
07.11.2023, 01:25 3
07.11.2023, 22:40 1
06.11.2023, 06:00 1
06.11.2023, 19:56
07.11.2023, 08:56 1
06.11.2023, 18:49 5