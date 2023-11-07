Милан – ПСЖ, Ман Сити – Янг Бойз и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
7 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги чемпионов
Вечером 7 ноября проходят матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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🏆 Лига чемпионов. 4-й тур. 7 ноября
19:45. Шахтер – Барселона
19:45. Боруссия Д – Ньюкасл
22:00. Лацио – Фейеноорд
22:00. Порту – Антверпен
22:00. Милан – ПСЖ
22:00. Црвена Звезда – РБ Лейпциг
22:00. Атлетико М – Селтик
22:00. Манчестер Сити – Янг Бойз
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO
19:45. Шахтер – Барселона
19:45. Боруссия Д – Ньюкасл
22:00. Лацио – Фейеноорд
22:00. Порту – Антверпен
22:00. Милан – ПСЖ
22:00. Црвена Звезда – РБ Лейпциг
22:00. Атлетико М – Селтик
22:00. Манчестер Сити – Янг Бойз
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