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07.11.2023 19:45 - : -
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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 09:38 |
79
0

Милан – ПСЖ, Ман Сити – Янг Бойз и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

7 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги чемпионов

07 ноября 2023, 09:38 |
79
0
Милан – ПСЖ, Ман Сити – Янг Бойз и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. ЛЧ

Вечером 7 ноября проходят матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов. 4-й тур. 7 ноября

19:45. Шахтер – Барселона
19:45. Боруссия Д – Ньюкасл
22:00. Лацио – Фейеноорд
22:00. Порту – Антверпен
22:00. Милан – ПСЖ
22:00. Црвена Звезда – РБ Лейпциг
22:00. Атлетико М – Селтик
22:00. Манчестер Сити – Янг Бойз

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO

19:45. Шахтер – Барселона

19:45. Боруссия Д – Ньюкасл

22:00. Лацио – Фейеноорд

22:00. Порту – Антверпен

22:00. Милан – ПСЖ

22:00. Црвена Звезда – РБ Лейпциг

22:00. Атлетико М – Селтик

22:00. Манчестер Сити – Янг Бойз

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Источник Sport.ua
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