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Лига Чемпионов
Лацио
07.11.2023 22:00 – FT 1 : 0
Фейеноорд
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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 05:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:28
47
0

Лацио – Фейенорд – 1:0. Победный мяч Чиро Иммобиле. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 05:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:28
47
0
Лацио – Фейенорд – 1:0. Победный мяч Чиро Иммобиле. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лацио взял верх над Фейенордом (1:0) благодаря голу Чиро Иммобиле в конце первого тайма.

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 7 ноября

22:00. Лацио – Фейенорд – 1:0

Гол: Иммобиле, 45+1

Видеообзор матча

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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Чиро Иммобиле Фейеноорд видео голов и обзор Лига чемпионов Лацио
Источник Sport.ua
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