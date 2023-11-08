Лига чемпионов08 ноября 2023, 05:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:28
47
0
Лацио – Фейенорд – 1:0. Победный мяч Чиро Иммобиле. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
08 ноября 2023, 05:59 | Обновлено 08 ноября 2023, 06:28
47
0
7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лацио взял верх над Фейенордом (1:0) благодаря голу Чиро Иммобиле в конце первого тайма.
Лига чемпионов 2023/24
4-й тур, 7 ноября
22:00. Лацио – Фейенорд – 1:0
Гол: Иммобиле, 45+1
Видеообзор матча
События матча
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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