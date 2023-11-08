Атлетико отгрузил 6 мячей в ворота Селтика, Лацио взял верх над Фейенордом
7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов
7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
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Атлетико отгрузил 6 мячей в ворота Селтика (6:0). По два гола забили Антуан Гризманн и Альваро Мората.
Лацио взял верх над Фейенордом (1:0) благодаря голу Чиро Иммобиле в конце первого тайма.
Лига чемпионов 2023/24
4-й тур, 7 ноября
22:00. Атлетико – Селтик – 6:0
Голы: Гризманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Лино, 66, Сауль Ньигес, 84
22:00. Лацио – Фейенорд – 1:0
Гол: Иммобиле, 45+1
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