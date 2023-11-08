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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
07.11.2023 22:00 – FT 6 : 0
Селтик
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Лига чемпионов
08 ноября 2023, 00:19 | Обновлено 08 ноября 2023, 00:55
61
0

Атлетико отгрузил 6 мячей в ворота Селтика, Лацио взял верх над Фейенордом

7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов

08 ноября 2023, 00:19 | Обновлено 08 ноября 2023, 00:55
61
0
Атлетико отгрузил 6 мячей в ворота Селтика, Лацио взял верх над Фейенордом
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

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Атлетико отгрузил 6 мячей в ворота Селтика (6:0). По два гола забили Антуан Гризманн и Альваро Мората.

Лацио взял верх над Фейенордом (1:0) благодаря голу Чиро Иммобиле в конце первого тайма.

Лига чемпионов 2023/24

4-й тур, 7 ноября

22:00. Атлетико – Селтик – 6:0

Голы: Гризманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Лино, 66, Сауль Ньигес, 84

22:00. Лацио – Фейенорд – 1:0

Гол: Иммобиле, 45+1

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов Атлетико Мадрид Селтик видео голов и обзор Лацио Фейеноорд Антуан Гризманн Альваро Мората Сауль Ньигес Чиро Иммобиле
Источник Sport.ua
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