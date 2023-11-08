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  4. Марк ВАН БОММЕЛЬ: «У нас были два лучших шанса в этой игре»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 12:23 |
514
0

Марк ВАН БОММЕЛЬ: «У нас были два лучших шанса в этой игре»

Главный тренер «Антверпена» – о матче против «Порту»

08 ноября 2023, 12:23 |
514
0
Марк ВАН БОММЕЛЬ: «У нас были два лучших шанса в этой игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк ван Боммель

Главный тренер бельгийского «Антверпена» Марк ван Боммель подвел итог гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против португальского «Порту».

«Мы отыграли дисциплинированно в полном составе и вдесятером. Могли повести 1:0 после удара Баликвиши. После перерыва мы быстро получили красную карточку, а это требует еще большей дисциплинированности. В конце у нас был шанс сравнять счет. В таких матчах бывает только шанс или пара и надо ими пользоваться. Если удается забить и сравнять, то все думают, что это фантастика. Но это все детали. У нас были два лучших шанса в этой игре. Я очень рад тому, что ребята показали на поле, горжусь ими», – сказал Ван Боммель.

Напомним, что «Антверпен» в меньшинстве уступил «Порту» со счетом 0:2.

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Антверпен Лига чемпионов Порту Марк ван Боммель
Источник УЕФА
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