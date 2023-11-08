Марк ВАН БОММЕЛЬ: «У нас были два лучших шанса в этой игре»

Главный тренер бельгийского «Антверпена» Марк ван Боммель подвел итог гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против португальского «Порту».

«Мы отыграли дисциплинированно в полном составе и вдесятером. Могли повести 1:0 после удара Баликвиши. После перерыва мы быстро получили красную карточку, а это требует еще большей дисциплинированности. В конце у нас был шанс сравнять счет. В таких матчах бывает только шанс или пара и надо ими пользоваться. Если удается забить и сравнять, то все думают, что это фантастика. Но это все детали. У нас были два лучших шанса в этой игре. Я очень рад тому, что ребята показали на поле, горжусь ими», – сказал Ван Боммель.

Напомним, что «Антверпен» в меньшинстве уступил «Порту» со счетом 0:2.