Марк ВАН БОММЕЛЬ: «У нас были два лучших шанса в этой игре»
Главный тренер «Антверпена» – о матче против «Порту»
Главный тренер бельгийского «Антверпена» Марк ван Боммель подвел итог гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов против португальского «Порту».
«Мы отыграли дисциплинированно в полном составе и вдесятером. Могли повести 1:0 после удара Баликвиши. После перерыва мы быстро получили красную карточку, а это требует еще большей дисциплинированности. В конце у нас был шанс сравнять счет. В таких матчах бывает только шанс или пара и надо ими пользоваться. Если удается забить и сравнять, то все думают, что это фантастика. Но это все детали. У нас были два лучших шанса в этой игре. Я очень рад тому, что ребята показали на поле, горжусь ими», – сказал Ван Боммель.
Напомним, что «Антверпен» в меньшинстве уступил «Порту» со счетом 0:2.
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