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Минай
29.10.2023 13:00 – FT 0 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 14:56 | Обновлено 29 октября 2023, 15:03
199
1

Результат играет против всех. Минай поделил очки с Вересом в важной битве

Команда Владимира Шарана за 12 туров не смогла одержать ни одной победы

29 октября 2023, 14:56 | Обновлено 29 октября 2023, 15:03
199
1
Результат играет против всех. Минай поделил очки с Вересом в важной битве
УПЛ

После гостевого разгромного поражения от «Черноморца» главный тренер «Миная» Владимир Шаран в стартовом составе своих подопечных произвел существенные изменения: вместо Булезы, Ралюченка, Вишневского и Рогозинского на поле вышли Кравчук, Гечев, Одарюк и Кораблин. Сергей Лавриненко после разгромного домашнего поражения от «Руха» в своем стартовом составе сделал еще больше ротаций: вместо Паста, Кучерова, Гайдучика, Станислава Шарая, Свитюхи и Клеца в игру вступили Когут, для которого это была первая игра в текущем чемпионате, Жулио Сезар, Кухарук, Марусич, Яго и Михаил Шестаков.

Сражение аутсайдеров чемпионата активнее начали хозяева поля, однако первый удар в рамку ворот нанесли гости, но Бандура сыграл надежно после удара головой Шестакова. Вскоре на ударную позицию вышел Владислав Шарай, но после его удара мяч рикошетом от вратаря попал в штангу. Темп игры несколько снизился и опасных моментов у обоих ворот не возникало – из-за неточности завершающих ударов.

В середине тайма опытный Бандура напомнил о своем мастерстве, парируя удар с близкого расстояния Владислава Шарая. Мяч отскочил к Шевченку, но и на его удар вратарь «Миная» тоже успел отреагировать. Вскоре не сумел пробить мимо вратаря и Кучеренко, на удар которого тоже отреагировал Бандура. «Минай» ответил контратакой левым краем, завершившейся ударом Твердохлеба, но мяч угодил в перекладину ворот.

Едва начался второй тайм, как «Верес» мог выйти вперед, но после дальнего удара Кухарука мяч попал в ближнюю штангу. Хозяева поля ответили опасным дальним ударом Немчанинова, но Когут ликвидировал опасность. Вскоре Владислав Шарай завершил свой рейд ударом низом, но Бандура снова был «непробиваемым». В свою очередь подстраховал Когута и Марусич, выбив мяч, после удара соперника летевший в пустые ворота.

Обе команды, находящиеся в зоне вылета, быстро переходили от обороны к атаке и моментов было достаточно. Так после удара Шевченко мяч рикошетом от перекладины «Миная» покинул поле. Не повезло и Вишневскому, с близкого расстояния пробившему рядом с рамкой ворот, а Одарюк пробил прямо в руки Когуту.

Под занавес матча был удален из поля и Владислав Шарай, для которого это была уже вторая красная карточка в УПЛ. А голов так никто и не дождался. В итоге игрокам «Миная» так и не удалось одержать первой победы с начала чемпионата и покинуть турнирное дно. Безвыигрышный же сериал «Верес» увеличился в чемпионате до 6-ти игр: по три ничьи и поражения.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Минай» – «Верес» - 0:0

Предупреждения: Солдат, 22, Витенчук, 40, Твердохлеб, 66 – Шевченко, 18, В. Шарай, 27, Яго, 79, Балан, 88

Удаление: В. Шарай, 90+1 (второе предупреждение)

«Минай»: Бандура – Немчанинов, Ю. Кравчук, Мельник (Вишневский, 46), Солдат – Витенчук – Гечев (Рогозинский, 37), Твердохлеб, Кораблин (Петько, 37), Одарюк (Ременяк, 83) – Гуничев (Панасенко, 61).

«Верес»: Когут – Шевченко, Курко, Кучеренко, Балан – Кухарук, Жулио Сезар – В. Шарай, Яго (Близниченко, 86), Шестаков – Марусич (Гайдучик, 68).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

МИНАЙ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Burevestnik
обидві команди намагались набрати бали, 
що і отримали - по очку.              
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