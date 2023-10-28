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Чемпионат Украины
Минай
29.10.2023 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
28 октября 2023, 21:14 | Обновлено 28 октября 2023, 21:17
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0

Минай – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Аутсайдеры должны тет-а-тет определить самого худшего

28 октября 2023, 21:14 | Обновлено 28 октября 2023, 21:17
90
0
Минай – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
НК Верес

В воскресенье, 29 августа, в Минае на поле стадиона «Минай» состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Верес» из Ровно. Стартовый свисток арбитра Александра Иванова из Донецкой области прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Минай

«Минай» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 16-е место. В 11 матчах он набрал 4 очка. Ни разу ему не удалось выиграть. Весь «улов» закарпатцев – это 4 ничьи, в 7 поединках команда проиграла. Хуже, чем у «Миная», дела в УПЛ не обстоят больше ни у одной из команд.

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Подопечные Владимира Шарана, имея в пассиве серию без побед со старта нынешнего сезона, в пяти последних матчах добились двух ничьих при трех поражениях. То есть, они набрали ровно половину своего общего турнирного багажа. 16 сентября «Минай» на выезде сыграл вничью 1:1 с «Александрией», затем проиграл по очереди «Полесью» (1:2) и «Оболони» (0:1), далее во Львове разошелся миром 0:0 с «Рухом» и в матче недельной давности уступил 0:3 «Черноморцу» в Одессе.

Если взять в расчет именно достижения «Миная» в пяти последних поединках, то не такой уж он и безоговорочный аутсайдер. По 2 очка за аналогичный отрезок чемпионата также набрали «Верес» и «Александрия». При этом команда из Закарпатья опережает соперников по дополнительным показателям. Как следствие, она аж 14-я.

Любопытно, что «Минай» не пасет откровенно задних и по успехам в сезоне в родных стенах. Дома он провел 5 игр, в которых добился двух ничьих и трижды проиграл. Имея 2 очка, закарпатцы по домашним достижениям опережают «Зарю», у которой одни домашний пункт.

Верес

Ровенский «Верес» в турнирной таблице УПЛ занимает 15-е место. У него 6 очков после 10 встреч, в которых была 1 победа, 3 ничьи и 6 поражений.

К визиту в гости к «Минаю» команда из Ровно подходит с серией из двух поражений. 7 октября она проиграла 0:2 на выезде «Днепру-1», а 22-го числа на своем поле уступила «Руху», не вытянув в соперничестве с ним настоящий голопад – 2:5.

Если взять в расчет достижения в пяти последних играх, то у «Вереса» по УПЛ нынче 10-й показатель – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения. На данный отрезок встреч приходится единственная победа команды в кампании, когда она 1 сентября дома со счетом 3:1 выиграла у «Черноморца».

Зато по успехам на выезде в нынешней УПЛ «Верес» откровенный аутсайдер. Он в четырех выездных поединках набрал только 1 зачетный бал и три раза проиграл. Ко всему прочему, ровенчане смогли в упомянутых поединках забить 1 гол, а пропустили шесть.

Статистика матчей

«Минай» и «Верес» провели между собой в УПЛ три матча. На счету «Миная» нет ни одной победы. «Верес» победил один раз. Два матча завершились вничью. Разница мячей 3:2 в пользу команды из Ровно.

На поле «Миная» соперники провели один поединок. 14 октября прошлого года они сыграли вничью 1:1.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Бандура – Солдат, Мельник, Немчанинов, Булеза, Вишневский, Витенчук, Твердохлеб, Рогозинский, Гуничев.

«Верес»: Паст – Гакман, Кучеренко, Курко, Шевченко, Клец, Кучеров, Вл-в Шарай, Кухарук, Шестаков, Гайдучик.

Прогноз на противостояние:

«Верес» считается экспертами фаворитом матча. Впрочем, это однозначно лишь некое условное определение в пользу клуба из Ровно. На самом деле шансы команд на успех примерно равны. «Минай» играет дома. Для него это явный плюс. Однако гости находятся в таблице выше, пусть и на чуть-чуть. По идеи, соперники должны сыграть вничью, чем ни сколько не удивят.

29 сентября, воскресенье

«Минай» – «Верес»
Минай. Стадион «Минай». 13:00
Прямая ТВ-трансляция – Спорт 1, Суспильне Спорт
МИНАЙ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Прогноз Sport.ua – 1:1

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Верес Ровно Минай Минай - Верес прогнозы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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